10:45 Uhr

Marie Nasemanns Baby ist da - Fiona Erdmann ist schwanger

Das Baby von Marie Nasemann ist da! Mit einem humorvollen Instagram-Posting hat das Model am Donnerstag seine Fans überrascht. Auch Fiona Erdmann ist schwanger.

Marie Nasemann ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die schöne Nachricht teilte die ehemalige Kandidatin von " Germany's next Topmodel" (GNTM) am Donnerstag mit ihren Fans auf Instagram.

Marie Nasemann verrät auf Instagram: Ihr Baby ist da

Und zwar mit einem nicht ganz klassischen Posting: Marie Nasemann zeigt sich im Bett stolz mit einer sehr großen Platte Sushi. Am Rande des Bildes liegt ihr kleiner Sohn. Dazu schreibt das Model: "Darauf habe ich neun Monate gewartet."

Der Name des ersten Kindes von Marie Nasemann und ihrem Verlobten, Unternehmer Sebastian Tigges, ist noch nicht bekannt.

Auch ihre Fehlgeburt machte Marie Nasemann öffentlich

Über Monate berichtete Maria Nasemann ihren über 115.000 Followern, wie es ihr in ihrer Schwangerschaft erging. Regelmäßig zeigte das Model seinen größer werdenden Bauch und seine Vorfreude. Zuvor hatte Marie Nasemann auch ihre Fehlgeburt im Jahr 2018 öffentlich gemacht. Damals war die 31-Jährige zum ersten Mal schwanger, verlor das Kind aber zwischen der 6. und 8. Schwangerschaftswoche, wie sie auf Instagram schrieb. "Wir haben uns ein knappes halbes Jahr Zeit gegeben, um die Fehlgeburt zu verarbeiten", so Nasemann weiter. Die Fehlgeburt sei für sie ein "Schock" gewesen, der mit viel Trauer verbunden war.

Marie Nasemann ist nicht die einzige ehemalige GNTM-Kandidatin, die sich über Nachwuchs freut. Auch Lena Gercke, die Gewinnerin von Staffel 1, ist schwanger.

Fiona Erdmann ist ebenfalls schwanger

Barbara Meier, die in der zweiten Ausgabe zu sehen war, erwartet ebenfalls ihr erstes Kind. Am Donnerstag verkündete dann noch Fiona Erdmann, die in der gleichen Staffel um den Titel "Germany's next Topmodel" gekämpft hatte, dass sie mit ihrem Freund Mohamed Nachwuchs erwarte. Auch über diese Schwangerschaften werden Fans via Instagram wohl regelmäßig auf dem Laufenden gehalten. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen