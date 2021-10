"Marie fängt Feuer - Helden des Alltags" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern am 24.10.21 den Film "Marie fängt Feuer - Helden des Alltags". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der Herbst wird kunterbunt im Zweiten: Das ZDF bringt "Marie fängt Feuer - Helden des Alltags" ins deutsche Fernsehen. Sie suchen nach Informationen zur Folge? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob "Marie fängt Feuer - Helden des Alltags" auch als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar ist.

TV-Termin: "Marie fängt Feuer - Helden des Alltags" am 24.10.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Marie fängt Feuer - Helden des Alltags" war am Sonntag, 24. Oktober 2021, im ZDF zu sehen. Los ging es um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von 88 Minuten und ist außerdem auch in der ZDF-Mediathek als Stream abrufbar.

Handlung: Darum geht es heute im ZDF-Film "Marie fängt Feuer - Helden des Alltags"

Wildegg ist in heller Aufruhr: Ein Unbekannter legt ein Feuer nach dem anderen. Die Freiwillige Feuerwehr kommt kaum zum Verschnaufen, ehe sie schon wieder zu einem Brand gerufen wird. Der ganze Ort rätselt: Welcher Feuerteufel ist unterwegs - und was treibt ihn an? Marie und Stefan sehen sich gehörigem Druck ausgesetzt.

Erste Ermittlungen ergeben Hinweise auf die Hintergründe. Hat tatsächlich ein Feuerwehrmann einer befreundeten Wehr die Brände gelegt? Und wenn ja: Wieso? Lässt sich das Puzzle tatsächlich so einfach zusammensetzen? Oder gibt es doch noch eine andere Erklärung für die vielen Feuer? Als es eines Tages sogar bei Ernst und Irene brennt, sieht sich Marie letztendlich zum Handeln gezwungen.

Währenddessen plagen Elvira ganz andere, viel banalere Probleme: Das Internet auf ihrem Hof funktioniert nicht. Marie möchte helfen, Mark preist Elvira als freundliche Zeitgenossin. Doch Marie bemerkt schnell, dass vieles nur Fassade ist.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Marie fängt Feuer - Helden des Alltags" im Cast

Marie Reiter - Christine Eixenberger

- Christine Eixenberger Stefan Weingartner - Stefan Murr

- Irene Reiter - Saskia Vester

- Ernst Reiter - Wolfgang Fierek

- Angie Schwarz - Sylta Fee Wegmann

- Rita Leitner - Nicole Gerdon

- Gerhard Tenner - Ferdinand Dörfler

- Max Reiter - Moritz Regenauer

- Daniel Weingartner - Jonas Holderieder

- Jonas Holderieder Jakob Griessbauer - Jürgen Tonkel

Mark Gruber - David Zimmerschied

- Margarete Emmerling - Renan Demirkan

- Lukas Emmerling - Thomas Grässle

- Andreas Emmerling - Philipp Boos

- Elvira Emmerling - Maja Lehrer

- Maja Lehrer Kadir Söllner - David A. Hamade

- Armin Schuster - Eckhard Preuss

- Sepp Hauer - Joachim Raaf

- Roland Flüger - Nicola Fritzen

Wiederholung: "Marie fängt Feuer - Helden des Alltags" als Stream in der Mediathek

Sie haben am Sonntagabend keine Zeit, möchten aber "Marie fängt Feuer - Helden des Alltags" unbedingt sehen? Dann gehen Sie doch in die ZDF-Mediathek. Dort steht die Folge als kostenloser Stream zur Verfügung.

