vor 9 Min.

Marijke Amado träumt von Comeback der "Mini Playback Show" Panorama

"Ein Zaubertunnel ist immer schön": Moderatorin Marijke Amado, 65, träumt von einem Comeback der "Mini Playback Show".

Marijke Amado träumt von einer "Mini Playback Show 2.0". Acht Jahre lang hatte die Moderatorin die RTL-Show in den 90er Jahren mit viel Charme präsentiert. "Ein Zaubertunnel ist immer schön", sagte Amado nun gegenüber der Hamburger Morgenpost. "Ich liebe die Show, die darf immer gerne wiederkommen."

Marijke Amado: Erst "Mini Playback Show", dann "Promi Big Brother"

Marijke Amado war nach der "Mini Playback Show" in zahlreichen anderen TV-Formaten zu sehen und trat auch in einigen Musicals auf. 2013 war sie nicht nur bei "Let's Dance" als Kandidatin dabei, sie zog auch bei "Promi Big Brother" ein und konnte dort den dritten Platz ergattern.

Aktuell ist die Kult-Moderatorin bei der Sat.1-Sendung "Das große Promibacken" zu sehen.

"Das große Promibacken" auf Sat.1 mit Marijke Amado

In Folge drei am Mittwoch, 27. Februar, sind regionale Spezialitäten aus der Heimat der Promis gefragt. Glückstag für Marijke Amado, denn endlich darf sie das machen, was Niederländer am liebsten tun: "Ich bin die erste Fritteuse hier!"

Außerdem müssen die sechs Promis, die noch im Rennen um den "Goldenen Cupcake" sind, einen "Deco Roll Cake" (Biskuitrolle) und einen farbenfrohen "Macaron-Garten" abliefern, wie Sat.1 vorab in einer Vorschau verriet.

Jasmin Wagner und Marijke Amado als Konkurrentinnen

Marijke Amados verbliebene Konkurrenten bei "Das große Promibacken" sind neben Jasmin Wagner, die sie 1998 als Moderatorin bei der "Mini Playback Show" abgelöst hatte, Evi Sachenbacher-Stehle, Ingolf Lück, Gil Ofarim und Sami Slimani.

Hier lesen Sie, wie sich die Kandidaten in Folge 2 von "Das große Promibacken" geschlagen haben. (AZ)

