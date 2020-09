vor 1 Min.

Mario Barth deckt auf! Die teuersten Fälle aller Zeiten - Steuerverschwendung! Die Vorschau

Im Sekundentakt werden Steuergelder mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen. RTL bringt in seiner Spezialfolge "Mario Barth deckt auf! Die teuersten Fälle aller Zeiten" die Top 5 der teuersten Steuerverschwendungen. Eine Vorschau.

Von Claus Holscher

Dem Irrsinn von Behörden sind offenbar kaum Grenzen gesetzt - Steuergelder werden verschwendet, als ob es kein Morgen gäbe. In einer Spezialfolge von "Mario Barth deckt auf!" beleuchtet RTL die teuersten Fälle aller Zeiten. Wir geben Ihnen hier eine Vorschau auf die Sendung.

"Mario Barth deckt auf! Die teuersten Fälle aller Zeiten" - wann läuft die Sendung auf RTL?

RTL hat die Übertragung des Specials der Fernsehshow für Dienstag, 15. September 2020, angekündigt. Die Sendung startet um 20.15 Uhr und läuft bis 22.15 Uhr.

Worum geht es bei "Mario Barth deckt auf! Die teuersten Fälle aller Zeiten"? Vorschau: Zum Beispiel um BER

In der Spezialfolge der investigativen Comedyshow präsentiert Mario Barth die haarsträubendsten Fälle von Steuerverschwendung. Er und sein Team haben sich bemüht, eine Hitliste des deutschen Behördenwahnsinns aufzustellen und nehmen für sich in Anspruch, die Top 5 der teuersten Fälle gefunden zu haben, bei denen von Amts wegen das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster geworfen wurde. Selbstverständlich findet der Berliner Flughafen BER einen würdigen Rang in diesem Medaillenspiegel des Irrsinns im öffentlichen Dienst. Die Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern: Ursprünglich sollte der Flugbetrieb auf dem neuen Hauptstadt-Airport im November 2011 (!) starten. Mittlerweile peilen die Macher den 31. Oktober 2020 an.

Welche Promi-Gäste werden bei "Mario Barth deckt auf! Die teuersten Fälle aller Zeiten" dabei sein?

Comedian Mario Barth wird in seiner Spezial-Show "Die teuersten Fälle aller Zeiten" einige prominente Gäste mit im Boot haben:

Martin Klempnow

Der Schauspieler, Komiker und Moderator ist in letzter Zeit als Kandidat bei " Let's Dance" aufgefalllen, wo er mit einem "Bugs Bunny"-Tanz durchfiel.

Janine Kunze

Erst vor Kurzem gab es ein Wiedersehen mit der Schauspielerin: "Schlag den Star": Verona Pooth vs. Janine Kunze

Joachim Llambi

Der Börsenmakler und Ex-Profitänzer ist vor allem durch seine Dauerpräsenz in der Jury von "Let's Dance" bekannt.

Hannes Jaenecke

Der deutsch-amerikanische Schauspieler engagiert sich für den Tier- und Umweltschutz. Er hat aber auch schon als Franz Beckenbauer in einer Uli-Hoeneß-Satire mitgewirkt.

