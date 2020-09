vor 32 Min.

"Mario Barth räumt auf!": Barth kritisiert digitale Probleme an Schulen - eine Vorschau

"Mario Barth räumt auf!" Ist demnächst mit einer neuen Ausgabe zu sehen. Alle Infos zur akutellen Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Mario Barth nimmt sich in einer neuen Folge von "Mario Barth räumt auf!" humorvoll den Misständen unseres Bildungssystems an. In Folge 2 der aktuellen Staffel beschäftigt sich der Comedian ausführlich mit den Digitalisierungs-Problemen an Schulen. Zusammen mit seinen prominenten Helfern zeigt er Lücken und Schwächen des Systems auf und kritisiert die mangelhafte Ausführung des Digitalpakts.

Gemeinsam mit seinen Gästen widmet sich Comedian Mario Barth außerdem wieder zahlreichen Alltagsmythen, Binsenweisheiten, fragwürdigen Studienergebnissen und Online-Betrugsmaschen. Alle Infos zur Show lesen Sie hier in unserer Vorschau.

Vorschau zu "Mario Barth räumt auf!": Das sind die Gäste der "Verbraucher-Comedyshow"

Für die neue Staffel von "Mario Barth räumt auf!" hat sich der Berliner Comedian erneut Unterstützung von prominenten Kollegen gesichert. Die Promis diskutieren mit viel Humor die Missstände an deutschen Schulen und zeigen ihre zuvor gewonnenen Erkenntnisse in einem Einspieler.

Diese Promis sind in Folge 2 der aktuellen Staffel von "Mario Barth räumt auf!" dabei:

Mario Barth

Oliver Pocher

Martin Rütter

Lisa Feller

"Mario Barth räumt auf!": Sendetermin, Sendezeit und Übertragung

Mario Barths Unterhaltungssendung, eine Mischung aus Wissens- und Comedy-Show, läuft am 22.9.20 um 20.15 Uhr auf RTL. Die Sendung dauert zwei Stunden.

Außerdem kann das Format im Live-Stream verfolgt werden. Der Streaming-Dienst TV Now überträgt alle Folgen im Gratis-Live-Stream. Für eine Live-Übertragung benötigen Sie allerdings eine Premium-Mitgliedschaft. Diese kostet nach Angaben des Anbieters 4,99 Euro im Monat. Für Neukunden gibt es einen kostenlosen Testzeitraum von 30 Tagen, dann beginnt der Vertrag. Er soll aber monatlich kündbar sein. Die Folgen sind dort auch als Wiederholung abrufbar. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen