14:19 Uhr

Mario Barth räumt auf! Die krassesten Aufreger: Vorschau und Übertragung

In "Mario Barth räumt auf! Die krassesten Aufreger" blickt der Comedian zurück auf die Highlights der vergangenen Sendungen. Alle Infos zur Show hier in der Vorschau.

In der neuesten Ausgabe von "Mario Barth räumt auf!" lässt der Comedian gemeinsam mit seinen Studiogästen "Die krasssesten Aufreger" der bisherigen Sendungen Revue passieren. Mario Barth ist auf der Suche nach der Wahrheit: Seit 2018 nimmt er sich in der Show verschiedenen Mythen, Binsenweisheiten, Legenden und Studien an und prüft sie auf ihren Wahrheitsgehalt. Alle Infos zum Best of der Sendung finden Sie hier in unserer Vorschau.

"Mario Barth räumt auf! Die krassesten Aufreger": Übertragung live im TV und Stream

Die Best-of-Ausgabe von "Mario Barth räumt auf!" gibt es kurz vor Heiligabend am 23. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die neueste Episode steht zudem nach der Ausstrahlung als Wiederholung auf Abruf bei TV NOW zur Verfügung. Um den Live-Stream sehen zu können, benötigen Sie eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft bei dem Streaming-Anbieter. TV NOW-Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen ist das Angebot jedoch monatlich kündbar.

"Mario Barth räumt auf! Die krassesten Aufreger": Vorschau und Gäste

Für die neueste Ausgabe von "Mario Barth räumt auf!" durften die Zuschauer entscheiden, welche Fälle des Comedians am spannendsten waren und in der Show als "Die krassesten Aufreger" noch einmal gezeigt werden sollen. Unter anderem hat Mario Barth in der Sendung über Funklöcher, unzuverlässige Paketdienste oder auch unglaubliche Betrugsmaschen berichtet.

Natürlich hat der Komiker auch für die Best-of-Ausgabe prominente Gäste eingeladen, die mit ihm gemeinsam über die Lieblingsfälle des Publikums sprechen werden. Mit dabei sind diesmal Hundetrainer Martin Rütter, Moderator und Entertainer Oliver Pocher sowie die Schauspielerin und Komikerin Lisa Feller.

