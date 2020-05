vor 48 Min.

"Mario Barth räumt auf!", Folge 2: Barth und Pocher diskutieren Funklöcher

"Mario Barth räumt auf!": Folge 2 der RTL-Show läuft am 27.5.20. Mit dabei sind unter anderem Oliver Pocher und Nelson Müller. Alle Infos zur Sendung lesen Sie in der Vorschau.

Folge 2 von "Mario Barth räumt auf!" läuft am 27.5.20 auf RTL. In Folge 2 diskutieren Promis wie Oliver Pocher und Nelson Müller wieder Alltagsmythen. Alle Infos hier in der Vorschau.

Dass Comedy-Shows einen gewissen Nutzwert mitbringen, ist selten - die Sendung "Mario Barth räumt auf!", die am Mittwoch, 27.5.20, mit Folge 2 auf RTL läuft, will aber genau das liefern. Gemeinsam mit seinen Gästen widmet sich Comedian Mario Barth wieder zahlreichen Alltagsmythen, Binsenweisheiten, fragwürdigen Studienergebnissen und Online-Betrugsmaschen. Alle Infos zur Show lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Mario Barth räumt auf!": Das sind die Gäste der "Verbraucher-Comedyshow"

Für Folge 2 der zweiten Staffel von "Mario Barth räumt auf!" hat sich der erfolgreiche Komiker die Unterstützung einiger Promis gesichert. Die Teilnehmer bringen jeweils eigene Themen mit, die in Einspielern aufbereitet und mit Witz diskutiert werden.

Comedian Oliver Pocher widmet sich Funklöchern. In Nordrhein-Westfalen macht er sich mit einem Müllwagen und besonderer Ausrüstung auf den Weg, um Lücken in der Mobilfunkabdeckung zu finden. Auch mit Nelson Müller geht er auf Entdeckungstour: Zusammen mit Mario Barth gehen die Promis einkaufen und klären über wahre und unwahre Risiken bei Nahrungsmitteln auf.

Vorschau: "Mario Barth räumt auf!" läuft am 27.5.20 mit Folge 2

Janine Kunze widmet sich einem anderen Problem: Auf einen Termin beim Facharzt warten Patienten in Deutschland gerne einmal mehrere Wochen oder Monate - auch, weil Fachärzte nur eine bestimmte Anzahl an Patienten aufnehmen dürfen. Unter anderem führt Kunze ein Interview mit einer Neurologin, die mehr Patienten behandelte als erlaubt.

Neben Nelson Müller ist auch Lisa Feller im Lebensmittelbereich unterwegs. Denn Lebensmittelverschwendung ist ein alltägliches Phänomen in Deutschland. Viele Menschen vertrauen den Haltbarkeitsdaten - und werfen abgelaufenes Essen konsequent weg. Doch wie lange lassen sich Lebensmittel wirklich verwenden?

"Mario Barth räumt auf!": Sendetermin, Sendezeit und Übertragung

Mario Barths Mischung aus Wissens- und Comedy-Show läuft am 27.5.20 um 20.15 Uhr auf RTL. Die Sendung dauert zwei Stunden. Außerdem kann das Format im Live-Stream verfolgt werden. Der Streaming-Dienst TV Now überträgt alle Folgen im Gratis-Live-Stream. Zudem kann die Wiederholung direkt nach der TV-Ausstrahlung abgerufen werden. Interessenten müssen sich dafür lediglich anmelden. (dfl)

