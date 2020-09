vor 32 Min.

Mario Barth räumt auf!: In Folge 4 geht es um Gewaltprävention - eine Vorschau

"Mario Barth räumt auf!" im TV: Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Mario Barth räumt auf!" ist demnächst mit einer neuen Ausgabe im TV bei RTL zu sehen. Alle Infos zu Folge 4 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Mario Barth räumt auf!", die Sendung, die Wissen mit Comedy vereint, läuft am 29. September 2020 wieder im Fernsehen bei RTL. In Folge 4 der aktuellen Staffel beschäftigt sich der Comedian unter anderem mit dem Thema Gewaltprävention.

Gemeinsam mit seinen Gästen versucht Mario Barth schwierige Themen humorvoll aufzubereiten und dadurch eine produktive Basis für eine Diskussion zu schaffen. Welche Gäste sind in Folge 4 dabei? Lesen Sie hier in der Vorschau die Antwort und weitere Infos zur Show.

Vorschau zu "Mario Barth räumt auf!": Das sind die Gäste in Folge 4

Auch für Folge 4 von "Mario Barth räumt auf!" wird der Berliner Comedian erneut prominente Kollegen einladen. Folgende Themen werden unter anderem besprochen: Prügelattacken in der S-Bahn, Angriffe auf Polizisten und sexuelle Belästigungen gegen Frauen. Mario Barth und seine Kollegen sind der Meinung, dass viele Fälle öffentlicher Gewalt mit mehr Zivilcourage verhindern werden können und wollen zeigen, wie es jedem Einzelnen gelingen kann Mut zu fassen.

Diese Promis sind in Folge 4 der aktuellen Staffel von "Mario Barth räumt auf!" dabei:

Mario Barth

Nina Moghaddam

Ingo Appelt

Detlef Steves

"Mario Barth räumt auf!": Sendetermin, Sendezeit und Übertragung am 29.9.20

Die Wissens- und Comedy-Show "Mario Barth räumt auf!" läuft am 29.9.20 mit Folge 4 um 20.15 Uhr auf RTL. Die Sendung läuft mit Werbepausen bis 22.15 Uhr. Wer zu den genannten Terminen keine Zeit hat, kann die Sendung über TV Now streamen. Der Streaming-Dienst ist kostenlos, für eine Live-Übertragung wird allerdings eine Premium-Mitgliedschaft für 4,99 Euro im Monat benötigt. Neukunden können den Service in einem Testzeitraum von 30 Tagen kostenlos nutzen. (AZ)

