"Markus Lanz" im ZDF: Sendetermine, Übertragung im TV und Stream

Markus Lanz lädt in seiner gleichnamigen Sendung regelmäßig Gäste zu einer Diskussionsrunde ein. Sendetermine, Übertragung im TV und Stream - hier gibt es alle Infos.

"Markus Lanz" läuft regelmäßig im TV und Stream. Lesen Sie hier alle Informationen rund um Sendezeiten, Sendetermine und Übertragung der Talkshow.

Bei " Markus Lanz" diskutieren prominente Gäste, Wissenschaftler und Experten über aktuelle Themen der Gesellschaft und des öffentlichen Lebens. Üblicherweise lädt Moderator Markus Lanz vier Gäste zu seiner beliebten Talkshow ein. Die Show ist wöchentlich im ZDF zu sehen. Sendetermine, Sendezeiten und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos.

Sendetermine und Sendezeiten von "Markus Lanz"

Die Sendung dauert etwa 75 Minuten und wird unter der Woche von Dienstag bis Donnerstag ausgestrahlt. Die Sendezeiten können leicht variieren, aber meistens läuft "Markus Lanz" um 23.15 Uhr. Üblicherweise stammen die Gäste der Talkshow aus der Politik, dem Sport oder der Unterhaltungsbranche, allerdings werden häufig auch Wissenschaftler und Ärzte eingeladen.

"Markus Lanz": Übertragung im TV und Stream

Die beliebte Talkshow läuft seit 2008 im deutschen Fernsehen. Die Sendung wird bei ZDF im TV und live im Online-Stream übertragen. Wer die Folgen als Wiederholung sehen möchte, kann sie in der ZDF-Mediathek finden. Dort sind die 25 aktuellsten Folgen im Stream abrufbar. Ältere Folgen werden aus der Mediathek entfernt.

Wer ist der Moderator Markus Lanz?

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck, Südtirol geboren und ist mittlerweile erfolgreicher Fernsehmoderator und TV-Produzent. Markus Lanz hatte seinen Durchbruch mit "Explosiv – Das Magazin" bei RTL, bis er dann 2008 zum ZDF wechselte, wo er die nach ihm benannte Talkshow "Markus Lanz" moderierte. 2012 war er außerdem Moderator bei "Wetten, dass..?", die Show wurde aber am 13. Dezember 2014 eingestellt. (AZ)

