Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown, heute: Gäste am 8.2.21

Sat.1 zeigt heute den Live-Talk "Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown". Hier erfahren Sie alles Wichtige zum Sendetermin und den Gästen der Sondersendung.

Von David Reitschuster

Über 10,8 Millionen Aufrufe und mehr als 32.000 Kommentare und Reaktionen: Marlene Lufen hat mit ihrem Instagram-Video zu den physischen wie psychischen Folgen des Corona-Lockdowns einen Nerv in der Bevölkerung getroffen und regt damit zur Diskussion an.

"Im Ringen um die besten Maßnahmen gegen die Pandemie sollten wir respektvoll miteinander diskutieren. Denn Menschen haben unterschiedliche Perspektiven und Lebensrealitäten. Mir ist wichtig, dass wir auch auf die Konsequenzen des Lockdowns schauen: die Auswirkungen auf die Seele und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, die psychischen Folgen für die Menschen, die gerade alles verlieren, Einsamkeit und Armut. Und auch hier gibt es Zahlen, die zeigen, dass Menschen gerade großes Leid erleben. Wir müssen auf alle Acht geben!", so Marlene Lufen in ihrem Video-Kommentar auf Instagram.

Der Sender Sat.1 nimmt die durch das Statement von Lufen ausgelöste Diskussion zum Anlass und zeigt heute Abend die Sondersendung "Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown". In der Sendung diskutiert die 50-jährige Moderatorin mit ihren Gästen potenzielle Auswirkungen des Lockdowns, darunter zum Beispiel Gewalt gegen Kinder, Suchterkrankungen sowie Vereinsamung und Depressionen.

Sendetermin von "Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown"

Sat.1 ändert für die Sondersendung "Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown" kurzfristig sein Programm und strahlt den Live-Talk heute am Montag den 8. Februar 2021 um 20.15 Uhr aus.

Das sind die Gäste von "Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown"

Das sind die Gäste der heutigen Sondersendung "Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown" mit denen die Moderatorin über die möglichen Auswirkungen des Lockdowns diskutiert:

Dr. Karella Easwaran: Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin Charis Krüger : Leidet an Depressionen, hat 2016 eine Selbsthilfegruppe gegründet

Leidet an Depressionen, hat 2016 eine Selbsthilfegruppe gegründet Alexander Löher : Bezirksschülersprecher der Gymnasien in Oberbayern-West und Vorstandsmitglied der Münchner Stadtschüler*innenvertretung

Bezirksschülersprecher der Gymnasien in Oberbayern-West und Vorstandsmitglied der Münchner Stadtschüler*innenvertretung Tim Raue : TV- und Sterne-Koch

TV- und Sterne-Koch Manuela Kraft: Angestellte eines ambulanten Pflegedienstes (wird live zugeschaltet)

Angestellte eines ambulanten Pflegedienstes (wird live zugeschaltet) Julia Reinhardt : Leiterin der Tätereinrichtung "Contra häusliche Gewalt" in Rheinland-Pfalz

"Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown": Das ist Marlene Lufen

Marlene Lufen wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren und studierte nach ihrem Abitur Publizistik und Spanisch. 1995 zog es die heute 50-Jährige für ein sechsmonatiges journalistisches Praktikum in die USA. Ein Jahr später gewann die Moderatorin einen ARD -Journalistenwettbewerb und berichtete als Nachwuchsreporterin von den Olympischen Spielen in Atlanta.

Ihren Durchbruch als Moderatorin schaffte Lufen mit dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen", welches sie bereits im Jahr 1997 präsentierte. Nach einer Babypause im Jahr 2000 wechselte sie für einige Jahre zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen und war von 2001 bis 2007 im Regionalprogramm "WDRpunkt Köln" zu sehen. Seit 2006 ist die Berlinerin wieder fester Bestandteil des Moderatoren-Teams beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" und moderiert darüber hinaus auch diverse andere Formate für den Sender.

