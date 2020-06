vor 33 Min.

"Married to Medicine": Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Married to Medicine" startete am Pfingstmontag auf Netflix. Alle Infos zu Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer finden Sie hier.

"Married to Medicine" ist seit dem 1. Juni bei Neflix abrufbar. Hier erhalten Sie alle wichtigen Infos zu Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

Von Tanja Schauer

Die Reality-Doku "Married to Medicine" ist seit Anfang Juni auch auf Netflix zu sehen. Worum geht es in der Serie? Welche Schauspieler sind im Cast? Hier erfahren Sie alles Wichtige zu Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer.

"Married to Medicine": Start bei Netflix

"Married to Medicine" ging am Pfingstmontag, 1. Juni 2020, an den Start. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "Married to Medicine"?

"Married to Medicine" ist eine Reality-Doku, die eine Gruppe erfolgreicher, gebildeter Ärztinnen und Arzt-Gattinnen aus Atlanta begleitet. Die Frauen haben sich dem Dienst an der Medizin verschrieben und lösen jede Herausforderung mit Bravour, aber auch mit einem kleinen bisschen Drama.

"Married to Medicine" bei Netflix: Die Folgen

Staffel 1 enthält insgesamt 13 Folgen á ca. 40 Minuten Länge. Das sind die Titel der einzelnen Episoden:

A Taste Of Your Own Medicine

Mistress Of Medicine

Queen Bee Sting

A Black Eye Event

Resuscitating Reputations

Blood Is Thicker Than Dog Water

The Sour Squeeze

Sip Happens

Finale, Part 1

Finale, Part 2

Reunion Part 1

Reunion Part 2

Secrets Revealed

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Married to Medicine"

Das sind die Darstellerinnen der Reality-Doku "Married to Medicine":

Dr. Jacqueline Walters Dr. Simone Whitmore Kari Wells Toya Bush-Harris Quad Webb-Lunceford Mariah Huq Dr. Heavenly Kimes Lisa Nicole Wolke Dr. Contessa Metcalfe

"Married to Medicine": Kein offizieller Trailer zur Serie

Es gibt keinen offiziellen Trailer zur ersten Staffel von Netflix, allerdings ist die Serie bereits erschienen, also können Sie gleich mit dem Binge-Watching anfangen. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen