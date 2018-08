vor 51 Min.

Marteria, Casper, Kraftklub: Kostenloses Konzert nach Ausschreitungen in Chemnitz

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz haben Bands ein kostenloses Konzert am Karl-Marx-Kopf angekündigt. Mit dabei: Marteria, Capser, die Toten Hosen und Kraftklub.

Chemnitz bekommt am Montag ein Konzert gegen Rechts unter dem Motto "Wir sind mehr". Dann wollen ab 17 Uhr auf dem Platz am Karl-Marx-Monument die Toten Hosen, die Rapper Marteria & Casper, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet sowie die Lokalmatadoren Kraftklub und Trettmann auftreten. Als eine Reaktion auf die "besorgniserregenden Entwicklungen" in Chemnitz in den vergangenen Tagen schlossen sich die Künstler auf Initiative von Kraftklub für das Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit und für Menschlichkeit zusammen, teilte die PR-Agentur Check Your Head am Mittwoch in Berlin mit.

Wir spielen in unserer Heimatstadt. Und wir sind nicht allein! ❤️

Kommt alle am Montag zum Karl-Marx-Kopf. Kostenlos und draußen. #wirsindmehr — KRAFTKLUB (@Kraftklub) 29. August 2018

Konzert in nach Ausschreitungen in Chemnitz: Marteria mit Botschaft auf Facebook

Auf Facebook veröffentlichte Rapper Marteria eine Ankündigung zum Konzert: "Aufstehen gegen rechte Hetze! Wir kommen am Montag nach Chemnitz! Der Eintritt ist frei, kommt alle rum! Ihr seid nicht allein", schrieb er.

"All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind", heißt es in einem gemeinsamen Statement der Musiker.

Das Open-Air-Konzert aus der Reihe "Rock am Kopp" ist für Besucher kostenlos. Binnen weniger Stunden nach Bekanntwerden des Auftritts signalisierten bei Facebook bereits Tausende ihre Teilnahme.

Nach Ausschreitungen von Neonazis in Chemnitz: Regierungschef Michael Kretschmer im Dialog

Ausschreitungen rechter Gruppen hatte Chemnitz in Aufregung versetzt. Vier Tage später, am Donnerstag, soll auch der sächsische Regierungschef nach Chemnitz kommen. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) wolle sich Michael Kretschmer beim sogenannten Sachsengespräch im Stadion mit den Menschen über eine Vielzahl von Themen austauschen, hieß es vorab.

Es wird erwartet, dass auch die Tötung des Deutschen zur Sprache kommt. Er war am Sonntag erstochen worden. Tatverdächtig sind ein 22-jähriger Iraker und ein 23 Jahre alter Syrer - einer von ihnen ist laut Staatsanwaltschaft Chemnitz mehrfach vorbestraft. Zwei Tage lang waren anschließend rechte Gruppierungen, gewaltbereite Hooligans und Neonazis durch Chemnitz gezogen. Nun hat die rechtspopulistische Bewegung Pro Chemnitz fast zeitgleich zur Kretschmer-Veranstaltung zu einer Demonstration am Stadion aufgerufen.

Bei Protesten Tausender rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt sind am Abend mehrere Menschen verletzt worden. Aus beiden Lagern wurden Feuerwerkskörper und Gegenstände geworfen. Video: dpa

