Marteria, Casper, Kraftklub: Musiker geben kostenloses gegen Rechts Panorama

Zahlreiche deutsche Hip-Hop- und Rock-Künstler wollen Zeichen gegen die Vorkommnisse in Chemnitz setzen. Marteria und Casper bestätigten zuletzt ihre Teilnahme.

Chemnitz bekommt am Montag ein Konzert gegen Rechts unter dem Motto "Wir sind mehr". Dann wollen ab 17 Uhr auf dem Platz am Karl-Marx-Monument die Toten Hosen, die Rapper Marteria & Casper, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet sowie die Lokalmatadoren Kraftklub und Trettmann auftreten. Als eine Reaktion auf die "besorgniserregenden Entwicklungen" in Chemnitz in den vergangenen Tagen schlossen sich die Künstler auf Initiative von Kraftklub für das Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit und für Menschlichkeit zusammen, teilte die PR-Agentur Check Your Head am Mittwoch in Berlin mit.

Konzert in Chemnitz: Marteria mit Botschaft auf Facebook

Auf Facebook veröffentlichte Rapper Marteria eine Ankündigung zum Konzert: "Aufstehen gegen rechte Hetze! Wir kommen am Montag nach Chemnitz! Der Eintritt ist frei, kommt alle rum! Ihr seid nicht allein", schrieb er.

"All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind", heißt es in einem gemeinsamen Statement der Musiker.

Das Open-Air-Konzert aus der Reihe "Rock am Kopp" ist für Besucher kostenlos. Binnen weniger Stunden nach Bekanntwerden des Auftritts signalisierten bei Facebook bereits Tausende ihre Teilnahme. (dpa/AZ)

