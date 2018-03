vor 32 Min.

Martin Haas: Sat.1-größter Moderator mit 55 Jahren gestorben Panorama

Martin Haas war seit 1991 Nachrichtensprecher im "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Nun ist er im Alter von 55 Jahren verstorben.

Der Sat.1-Moderator Martin Haas ist am Dienstag überraschend im Alter von 55 Jahren gestorben. Das gab der Münchner Privatsender am Mittwoch bekannt.

"Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Martin Haas war 2,01 Meter groß

Der Sat.1-Geschäftsführer erklärte: "Ich bin geschockt und sehr traurig. Martin war nicht nur ein wichtiger Teil des SAT.1-Frühstücksfernsehens, sondern für mich auch die absolute Verkörperung sympathischer Nachrichten. Er wird uns und unseren Zuschauern sehr fehlen."

Der aus Aalen (Baden-Württemberg) stammende Moderator war nicht nur der dienstälteste unter seinen Kollegen, sondern mit seinen 2,01 Metern auch der größte. Seit 1991 moderierte er die Nachrichten im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Unter anderem war er auch seit 2008 für den Radiosender Antenne Bayern tätig. Auch in den USA arbeitete er bereits US-Fernsehsender CBS in Miami. In Deutschland war er für Sender wie Tele 5 in München, ProSieben und Kabeleins tätig.

Wir sind unfassbar traurig und geschockt: #FFS-Nachrichtenanchor Martin Haas ist überraschend im Alter von 55 Jahren verstorben. #RIP pic.twitter.com/j56o9Cj58d — SAT.1 (@sat1) 28. März 2018

Chefredakteur Jürgen Meschede vom Sat.1-Frühstücksfernsehen wird in der Pressemitteilung des Senders wie folgt zitiert: "27 gemeinsame Jahre. Ein Freund, ein großartiger Kollege, ein Nachrichten-Profi durch und durch. Und vor allem: Ein ganz feiner Mensch." (AZ, dpa)

