vor 32 Min.

Marvel-Film "Black Panther" ist einer der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten Panorama

Chadwick Boseman spielt in "Black Panther" Königssohn T'Challa. Nun hat der Marvel-Film es in die Top-Ten-Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten geschafft.

"Black Panther" hat so viel eingespielt, dass er es in die Top-Ten-Liste der erfolgreichsten Filme geschafft hat. Ein Disney-Liebling musste ihm aber weichen.

Im jüngsten Superheldenfilm aus dem Marvel-Universum "Black Panther" geht es um den Königssohn T'Challa (Chadwick Boseman), der im fiktiven, technologisch hochentwickelten afrikanischen Staat Wakanda die Macht übernehmen will. Im Kampf um seine Herrschaft verwandelt er sich in den Superhelden Black Panther. Nun hat der Film, der fast ausschließlich mit schwarzen Schauspielern besetzt ist, es auf die Liste der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten geschafft.

"Black Panther" nimmt Disneys "Die Eiskönigin" den zehnten Platz weg

Nach Angaben des Disney-Studios spielte die gefeierte Comicverfilmung von Ryan Coogler weltweit 1,28 Milliarden Dollar (rund 1,04 Milliarden Euro) ein, wie das US-Branchenblatt Variety am Dienstag berichtete. So nimmt "Black Panther" auf der globalen Top-Ten-Liste den zehnten Platz ein - zuvor gehörte dieser dem Disney-Film aus dem Jahr 2013 "Die Eiskönigin - völlig unverfroren".

Die Liste der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten wird von "Avatar - Aufbruch nach Pandora" (2,79 Milliarden US-Dollar), "Titanic" (2,19 Milliarden) und "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (2,07 Milliarden) angeführt. Vor "Black Panther" auf Platz neun befindet sich der jüngste Film aus dem Star Wars-Franchise, "Star Wars: Die letzten Jedi" (2017), mit 1,33 Milliarden US-Dollar.

Chadwick Boseman von "Black Panther" bei "Saturday Night Live" zu Gast

Der 40-jährige Hauptdarsteller von "Black Panther", Chadwick Boseman, wird bei der beliebten Samstagabend-Show "Saturday Night Live" auf dem Sender NBC zu Gast sein. Schon als Kind war der Schauspieler ein Fan von Superhelden: "Hinter dem Haus meiner Großmutter gab es einen Bach und jede Menge Bäume", sagte er der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten, "da bin ich als Kind durch die Gegend getobt und geklettert und habe gespielt, ich sei Spider-Man oder Batman."

See you soon #SNL! Ein Beitrag geteilt von Chadwick Boseman (@chadwickboseman) am Mär 18, 2018 um 12:16 PDT

Eine Einladung in der Comedy-Talkshow mitzuwirken, wird von vielen Hollywood-Schauspielern, aber auch Musikern als eine Ehre angesehen. Zusammen mit der Rapperin Cardi B ("Bodak Yellow") wird er am kommenden Samstag, 7. April, in der Sendung auftreten. (AZ, dpa)

