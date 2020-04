vor 51 Min.

"Marvel’s Runaways", Staffel 3: Start, Folgen, Besetzung und Trailer - Ende April geht es los

Ende April veröffentlicht Sky Staffel 3 der Serie "Marvel’s Runaways". Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos zu Start, den Folgen und der Handlung, sowie zu den Schauspieler und dem Trailer.

Start von "Marvel’s Runaways"

Die dritte Staffel von "Marvel’s Runaways" läuft ab dem 29. April 2020 bei Sky Ticket.

Die Folgen der Serie "Marvel’s Runaways"

Insgesamt soll Staffel 3 aus zehn Episoden bestehen. Eine Folge dauert dabei circa 42 Minuten.

Smoke and Mirrors The Great Escape Lord of Lies Rite of Thunder Enter the Dreamland Merry Meet Again Left-Hand Path Devil's Torture Chamber The Broken Circle Cheat The Gallows

"Marvel’s Runaways": Die Handlung

In "Marvel's Runaways" geht es um sechs Teenager, die sich eigentlich kaum kennen. Diese sind gezwungen, gemeinsam vor ihren größten Feinden zu fliehen: ihren eigenen Eltern. Die Eltern der Teenager sind nämlich Mitglieder von "The Pride" - einer Organisation von Superschurken. Also müssen Nerd Alex Wilder, Nico Minoru, die privilegierte Karolina Dean, Gert Yorkes, der Mädchenschwarm Chase Stein und die junge Molly Hernandez einen Weg finden, ihre eigenen Eltern zu stoppen. Die Menschen, die sie eigentlich am besten kennen.

In Staffel 3 wird die Gruppe zersplittert und von der Organisation weiterhin erbittert gejagt. Außerdem tritt eine neue verhängnisvolle Macht auf - der alles entscheidende Kampf um das Schicksal der jungen Superhelden und ihrer Familien beginnt.

Die Besetzung von "Marvel’s Runaways": Die Schauspieler im Cast

Schauspieler Rolle Gregg Sulkin Chase Stein Allegra Acosta Molly Hernandez Ariela Barer Gert Yorkes Rhenzy Feliz Alex Wilder Lyrica Okano Nico Virginia Gardner Karolina Dean Elizabeth Hurley Magierin Morgan le Fay James Marsters Victor Stein Angel Parker Catherine Wilder Anie Wersching Leslie Dean Ryan Sands Geoffrey Wilder

Trailer von "Marvel’s Runaways"

Hier können Sie sich den Trailer der dritten Staffel von "Marvel’s Runaways" ansehen:

