"Marvel's Agents of Shield", Staffel 4 und 5 (Disney+): Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Staffel 4 und 5 von "Marvel's Agents of Shield" sind jetzt bei Disney+ zu sehen. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer finden Sie hier.

Von Monique Neubauer

Staffel 4 und 5 von "Marvel's Agents of Shield" stehen bei Disney+ zum Download bereit. Bei uns bekommen Sie alle wichtigen Informationen zu den einzelnen Folgen und der Handlung. Die "Marvel's Agents of Shield"-Schauspieler und den Trailer haben wir weiter unten in der Übersicht für Sie.

Start-Termin von "Marvel's Agents of Shield", Staffel 4 und 5

Seit 10. Juli 2020 sind Staffel 4 und 5 von "Marvel's Agents of Shield" bei Disney+ zu sehen. Die ersten drei Staffeln waren bereits zuvor auf Disney+ verfügbar.

"Marvel's Agents of Shield": Die Folgen von Staffel 4 und 5

Die vierte Staffel der Serie hat insgesamt 22 Episoden. Die Titel der Folgen finden Sie hier:

Ghost Rider

Der neue Boss

Aufstand

Feuer gegen Feuer

Die Geister, die ich rief

Der gute Samariter

Pakt mit dem Teufel

Quantendiebstahl

Gebrochene Versprechen

Der Patriot

Wach auf

Die Jagd auf das Darkhold

Explosiver Auftritt

Der Mann hinter S.H.I.E.L.D.

Kontrolle

Was wäre wenn?

Spiegelwelt

Keine Reue

Auf der Flucht

Ade, du schnöde Welt!

Die Rückkehr

Das Ende der Welt

Auch die fünfte Staffel hat 22 Folgen. Die Titel der Episoden lauten:

Orientierung – Teil 1

Orientierung – Teil 2

Ein Leben gegeben

Ein Leben gewonnen

Alles auf Anfang

Brot und Spiele

Teile und herrsche

Der letzte Tag

Ein perfekter Plan

In einem anderen Land

Willkommen zu Hause

Ein echter Held

Gravitonium

Der Teufel-Komplex

Die letzten von Hydra

Die innere Stimme

Flitterwochen

Unausweichlich

Invasion

Der Schild der Erde

Die Macht der Schwerkraft

Das Ende

Handlung von "Marvel's Agents of Shield"

In der Marvel-Welt ist S.H.I.E.L.D. eine geheime, militärische Spionage- und Polizeieinheit, die sich weitestgehend mit übernatürlichen Bedrohungen befasst. Genau diese Organisation S.H.I.E.L.D. liegt nun in Trümmern. Doch Agent Phil Coulson und sein Team wollen die Geheimorganisation wieder ins Leben zurückholen.

Allerdings ist das schwieriger als gedacht. Denn sie sind nun international gesuchte Flüchtige. Haben sie überhaupt eine Chance? Coulson und sein Team lassen es sich jedenfalls nichts nehmen, die Welt vor mächtigen und unsichtbaren Gefahren zu beschützen.

Besetzung im Cast von "Marvel's Agents of Shield": Die Schauspieler

Hier ein Überblick über die Hauptrollen in "Marvel's Agents of Shield":

Rolle Schauspieler Agent Phil Coulson Clark Gregg Agent Melinda May Ming-Na Wen Agent Grant Ward Brett Dalton Agent Daisy „Skye“ Johnson Quake Chloe Bennet Agent Leoppold "Leo" Fitz Iain De Caestecker Agent Jemma Simmons Elizabeth Henstridge Lance Hunter Nick Blood

"Marvel's Agents of Shield": Der Trailer zur Serie

Einen Trailer zu Staffel 5 der Serie finden Sie hier:

