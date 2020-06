vor 16 Min.

"Marvel's Agents of Shield": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Marvel's Agents of Shield" wird bald bei Disney+ zu sehen sein. Sie wollen alles über die Serie wissen? Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer finden Sie hier.

Von Monique Neubauer

"Marvel's Agents of Shield" erscheint demnächst auf Disney+. Wir sagen Ihnen wann die Serie an den Start geht. Außerdem bekommen sie alle wichtigen Informationen zu den einzelnen Folgen und der Handlung. Die "Marvel's Agents of Shield" Schauspieler und den Trailer haben wir weiter unten in der Übersicht für Sie.

Start-Termin von "Marvel's Agents of Shield"

Ab dem 10. Juli 2020 wird "Marvel's Agents of Shield" auf Disney+ zu sehen sein.

"Marvel's Agents of Shield": Die einzelnen Folgen

Die erste Staffel der Serie hat insgesamt 22 Episoden. Hier ein Überblick:

AUS GROSSER KRAFT FOLGT... 0-8-4 ANZIEHUNGSKRÄFTE AUGEN-BLICK DIE LEBENDE FACKEL TÖDLICHES SOUVENIR DER HUB GÖTTERDÄMMERUNG DER GEIST IN DER MASCHINE DER WOLF IM SCHAFSPELZ DIE AUFERSTEHUNG EISKALT ZUG UM ZUG T.A.H.I.T.I. WIDERSTAND IST ZWECKLOS! DIE KÖPFE DER HYDRA DER FEIND AN UNSERER SEITE DAS ODYSSEE-PROTOKOLL DIE STUNDE DER WAHRHEIT DIE DUNKELSTE STUNDE KRIEG DER HYDRA! DER ANFANG VOM ENDE

Handlung von "Marvel's Agents of Shield"

In der Marvel Welt ist S.H.I.E.L.D. eine geheime, militärische Spionage- und Polizeieinheit, die sich weitestgehend mit übernatürlichen Bedrohungen befasst. Genau diese Organisation S.H.I.E.L.D. liegt nun in Trümmern. Doch Agent Phil Coulson und sein Team wollen die Geheimorganisation wieder ins Leben zurückholen.

Allerdings ist das schwieriger als gedacht. Denn sie sind nun international gesuchte Flüchtige. Haben sie überhaupt eine Chance? Coulson und sein Team lassen es sich jedenfalls nichts nehmen, die Welt vor mächtigen und unsichtbaren Gefahren zu beschützen.

Besetzung im Cast von "Marvel's Agents of Shield": Die Schauspieler

Hier ein Überblick über die Hauptrollen in "Marvel's Agents of Shield":

Rolle Schauspieler Agent Phil Coulson Clark Gregg Agent Melinda May Ming-Na Wen Agent Grant Ward Brett Dalton Agent Daisy „Skye“ Johnson Quake Chloe Bennet Agent Leoppold "Leo" Fitz Iain De Caestecker Agent Jemma Simmons Elizabeth Henstridge Lance Hunter Nick Blood

"Marvel's Agents of Shield": Der Trailer zur Serie

Einen Trailer zur Serie finden Sie hier:

