Masked Singer 2020, Finale in Folge 6 heute: Start, Sendetermine, Sendezeit - die Infos

Heute läuft das Finale von "The Masked Singer" 20, Staffel 3 auf Prosieben. Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit haben wir hier für Sie.

In Staffel 3 von " The Masked Singer" 2020 dürfen Zuschauer und Promis wieder gemeinsam rätseln, welche Stars sich hinter dem Kostüm verbergen. Die Show erhielt bereits zwei Mal den deutschen Fernsehpreis und die ersten beiden Staffeln erzielten für ProSieben sehr gute Quoten. Insgesamt zehn maskierte Stars werden sich in den neuen Folgen einem neu besetzten Rateteam stellen. Hier finden Sie Sendetermine, Sendezeit sowie alle Infos zum Staffel-Start.

"The Masked Singer" 2020: Start-Termin

Staffel 3 von "The Masked Singer" 2020 startete am 20.10.20 bei ProSieben.

"The Masked Singer" 2020: Sendetermine und Sendezeit

Hier finden Sie die Sendetermine und die Sendezeit der neuen Folgen von "The Masked Singer" in der Übersicht.

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Di., 20.10.2020 20.15 Uhr ProSieben 2 Di., 27.10.2020 20.15 Uhr ProSieben 3 Di., 03.11.2020 20.15 Uhr ProSieben 4 Di., 10.11.2020 20.15 Uhr ProSieben Halbfinale Mo., 16.11.2020 20.15 Uhr ProSieben Finale Di., 24.11.2020 20.15 Uhr ProSieben

Die Folgen laufen mit einer Ausnahme immer dienstags. Das Halbfinale gab es bereits einen Tag früher am Montag, den 16.11.20 zu sehen.

Alle Infos zu "The Masked Singer" 2020 in der Übersicht

Rate-Team

In Staffel 3 wird ein neues Rate-Team versuchen die Maskenträger zu enttarnen: Bülent Ceylan und Sonja Zietlow dürfen ab dem 20. Oktober rätseln, welche Promis sich hinter den Masken verbergen. Die beiden haben bereits als maskierte Stars an der Show teilgenommen und erleben "The Masked Singer" nun von der anderen Seite. Außerdem wird den beiden in jeder Folge ein anderer Promi-Rate-Gast unterstützend zur Seite stehen. Mehr zum Rate-Team erfahren Sie hier: The Masked Singer 2020: Das ist das Rate-Team in Staffel 3

Kandidaten

Was sind die Kostüme bei "The Masked Singer" in Staffel 3? Und welche Promis stecken darunter? Hier finden Sie die Infos: Masked Singer 2020 – Enthüllungen: Wer ist raus?

Übertragung

Die Show wird neben der Live-Übertragung im Fernsehen auf ProSieben auch live im Stream bei Joyn zu sehen sein. Die ganzen Folgen der Sendung können Sie nach der Ausstrahlung hier auf dieser Seite kostenlos abrufen. Mehr zur Übertragung erfahren Sie hier: The Masked Singer 2020: Übertragung live im TV und Stream

