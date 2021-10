Enthüllungen: Diese Promis stecken hinter den Kostümen bei "The Masked Singer" 2021

Heute geht Staffel 5 von "The Masked Singer" 2021 an den Start. Wir stellen Ihnen hier die Kostüme, Enthüllungen und Auflösungen vor.

Hammerhai, Teddy, Heldin - wer steckt in Staffel 5 von " The Masked Singer" in den aufwendigen Kostümen? Jeden Samstag wird es Enthüllungen geben. Es liegt am Rate-Team und an den Zuschauern herauszufinden, welche Stars sich hinter den Masken verbergen.

Im Rate-Team sitzt in dieser Staffel erneut Ruth Moschner, die man unter anderem aus der Moderation von Sendungen wie " Grill den Henssler" und "Buchstaben Battle" kennt. An ihre Seite sitzt Rea Garvey. Außerdem - das Rate-Team besteht aus drei Ratenden - wird in jeder Woche ein Rategast mit von der Partie sein. In Folge 1 ist dies der Sänger Alvaro Soler.

Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen über die Promis hinter den Masken für Sie: die Kostüme, Enthüllungen und Auflösung.

“Masked Singer 2021": Enthüllungen und Auflösung

Der Hammerhai : noch nicht enthüllt

Der Hammerhai Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Die Chili: noch nicht enthüllt

Die Chili Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Der Mops: noch nicht enthüllt

Der Mops Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Das Stinktier: noch nicht enthüllt

Das Stinktier Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Der Tiger: noch nicht enthüllt

Der Tiger Foto: ProSieben/Guido Engels

Die Heldin: noch nicht enthüllt

Die Heldin Foto: ProSieben/Willi Weber

Der Teddy: noch nicht enthüllt

Der Teddy Foto: ProSieben/Julia Feldhagen

Der Phönix: noch nicht enthüllt

Der Phönix Foto: ProSieben/Julia Feldhagen

Das Axolotl : noch nicht enthüllt

Das Axolotl Foto: ProSieben/Willi Weber

Die anderen Kostüme werden an dieser Stelle ergänzt, sobald sie bekannt sind.

Lesen Sie dazu auch

"The Masked Singer": Das Konzept

Die Idee der Show "The Masked Singer" stammt ursprünglich aus Südkorea, war aber so beliebt, dass sie mittlerweile in einigen Ländern in Asien und den USA ausgestrahlt wird. Auch in Deutschland ist die Sendung seit 2019 im Fernsehen zu sehen - nun insgesamt zwei Mal pro Jahr bei ProSieben.

Das Konzept ist Folgendes: Je 10 Promis stecken sich in Ganzkörperkostüme und singen vor dem Rate-Team und dem Publikum. Ihre Teilnahme an der Show muss absolut geheim bleiben, denn die Ratenden müssen nur anhand der Stimme versuchen zu erkennen, wer sich unter den Masken verbirgt. Dazu singt jeder Star und in kurzen Videos, die versteckte Indizien zur Identität der Person enthalten, wird außerdem einiges preisgegeben. Doch während die Sänger sprechen, werden ihre Stimmen verzerrt.

Am Ende erhält jedes Kostüm Stimmen der Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer - das mit den wenigsten muss die Sendung verlassen und es wird aufgedeckt, wer dahinter steckt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

"Masked Singer": Die Gewinner der letzten Staffeln

"Masked Singer" 2021 läuft in der neuen Staffel nun bereits zum fünften Mal über die Bildschirme. In den vergangenen vier Staffeln waren zahlreiche Promis dabei, die man vermutlich nie hinter ihren Masken erkannt hätte.

Wir haben einen kurzen Überblick mit den Teilnehmern - sortiert nach Platzierung - der letzten Reihen für Sie:

Staffel 1

Astronaut: Max Mutzke , Sänger Grashüpfer: Gil Ofarim , Sänger Engel: Bülent Ceylan , Comedian Monster: Susianna Kentikian , Boxerin Kudu: Daniel Aminati , Moderator Panther: Stefanie Hertel , Sängerin Eichhörnchen: Marcus Schenkenberg , Model Kakadu: Heinz Hoenig , Schauspieler Schmetterling: Susan Sideropoulos , Schauspielerin Oktopus: Lucy Diakovska , Sängerin der " No Angels "

Staffel 2

Faultier: Tom Beck , Schauspieler Wuschel: Mike Singer , Sänger Drache: Gregor Meyle , Musiker Hase: Sonja Zietlow , Moderatorin Chamäleon: Dieter Hallervorden , Komiker Roboter: Caroline Beil , Schauspielerin Göttin: Rebecca Immanuel , Schauspielerin Kakerlake: Angelo Kelly , Musiker Fledermaus: Franziska Knuppe , Model Dalmatiner: Stefanie Heinzmann , Sängerin

Staffel 3

Skelett: Sarah Lombardi , Sängerin Anubis: Ben Blümel , Sänger, Moderator Erdmännchen: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis , Reality-Star und Sänger Nilpferd: Nelson Müller , Koch Alien: Alec Völkel , Musiker bei "The Boss Hoss " Katze: Vicky Leandros , Sängerin Frosch: Wigald Boning , Komiker Alpaka: Sylvie Meis , Moderatorin, Model Hummer: Jochen Schropp , Schauspieler Biene: Veronika Ferres , Schauspielerin

Staffel 4