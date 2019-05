vor 7 Min.

Maskierte überfallen Lokal - Zeugen berichten von Maschinengewehr

Fünf maskierte Männer sollen Gäste eines Cafés in Oberursel bei Frankfurt ausgeraubt haben.

Nächtlicher Schock in einer Gaststätte: Unbekannte stürmen hinein und rauben die Anwesenden aus. Einer der Täter soll schwer bewaffnet gewesen ein.

Bei einem nächtlichen Überfall haben fünf maskierte Männer in einem Lokal in Oberursel bei Frankfurt am Main mehrere Tausend Euro geraubt. Einer der Täter war mutmaßlich schwer bewaffnet. Zeugen berichteten der Polizei, er habe ein Maschinengewehr dabei gehabt.

Geprüft werde nun, ob es sich auch um eine Maschinenpistole gehandelt haben könnte, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen am Montag. Zudem sei offen, ob es sich um eine echte Waffe gehandelt habe. "Das sind Fragen, die wir jetzt ermitteln müssen."

Überfall in Oberursel: Männer flohen mit etwa 8000 Euro

Wie die Polizei mitteilte, betraten die mutmaßlich mit Sturmhauben maskierten Männer in der Nacht zum Montag die Gaststätte, die sich selbst Café nennt. Sie bedrohten die Anwesenden, versprühten Reizgas und forderten Geld. Mit etwa 8000 Euro flohen die Männer anschließend mit dem Auto. Mindestens einer der Gäste erlitt laut Polizeibericht Atemwegsreizungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

In der Polizeimitteilung vom frühen Montagmorgen hatte es noch geheißen, die Täter seien "mit einem Maschinengewehr bewaffnet" gewesen. Die Polizei relativierte diese Darstellung später und stellte klar, Zeugen hätten von einer solchen Waffe berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Raubüberfall, als das Lokal offiziell schon geschlossen war. Die Gäste waren nach Polizeiangaben vermutlich Bekannte, die sich zu einem privaten Treffen zusammengefunden hatten. Nach den Tätern wurde auch am Montagnachmittag weiter gefahndet. (dpa)

