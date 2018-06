11:47 Uhr

Massenschlägerei nach Fußballspiel in Herne - Drei Verletzte Panorama

Angeblich ein privates Fußballspiel war in Herne Auslöser einer Massenschlägerei. Am Sonntag schlugen 40 bis 50 Personen wild aufeinander ein.

Von Oliver Bosch

Fairplay sieht anders aus: Zu einer Massenschlägerei artete am Sonntagabend wohl eine Meinungsverschiedenheit unter Fußballfans am Busbahnhof in Herne aus. Am Ende prügelten 40 bis 50 Personen aufeinander ein. Wie die Polizei bestätigt, nahm sie drei Raufbolde mit auf die Wache.

Am Sonntagabend flogen am Busbahnhof in Herne förmlich die Fetzen. Zwischen 40 und 50 Personen waren über den Ausgang eines Fußballspiels nicht gleicher Meinung und trugen ihre Meinungsverschiedenheit mit Fäusten und Tritten aus. Bei der Keilerei wurden drei Menschen verletzt. Unter anderem erlitten sie Schnittwunden. Auslöser soll ein privates Fußballspiel gewesen sein. Ob ein Videobeweis die Situation verhindert hätte, ist fraglich.

Zwischen 40 und 50 Menschen gehen mit Fäusten in Herne aufeinander los

Als die Rauferei gegen 20.45 Uhr losging, informierten sofort mehrere Zeugen die Polizei. Zu Beginn sollen nur rund zehn Streithähne an der Auseinandersetzung am Busbahnhof beteiligt gewesen sein. Von der hitzigen Atmosphäre ließen sich offensichtlich weitere Personen anstecken. Am Ende waren zwischen 40 und 50 Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt.

Augenzeugen berichteten der herbeigerufenen Feuerwehr von einem Messer, das ein Kontrahent benutzt haben sollte. Den Waffeneinsatz konnte die Polizei am Abend jedoch nicht bestätigen. Ob die Schnittverletzungen der drei Opfer von einem Messer stammen, ist noch nicht geklärt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, nahm sie drei Beteiligte zur Feststellung der Personalien mit aufs Revier. Sie führten keine Ausweise mit sich. Einer wurde nur mit kurzer Sporthose, Socken und Fußballschuhen bekleidet in Handschellen abgeführt. Nach dem Polizeieinsatz kehrte am Busbahnhof wieder Ruhe ein.

