vor 26 Min.

Massiver Stromausfall in ganz Argentinien und Uruguay

Ganz Argentinien und Uruguay sowie Teile von Brasilien und Paraguay sind offenbar derzeit ohne Strom. Das berichtet die BBC.

Ein massiver Stromausfall hat am Sonntag ganz Argentinien und Uruguay getroffen. Die argentinische Zeitung La Nación berichtete von Stromausfällen in der Hauptstadt Buenos Aires und verschiedenen Provinzen des Landes. Auch Teile Brasiliens und Chiles seien betroffen. Laut BBC gab es außerdem in Paraguay Stromausfälle.

Über den Stromausfall informierte der Energieversorger Edesur bei Twitter. BBC und dpa berufen sich zusätzlich auf lokale Medien.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16. Juni 2019

Der Stromausfall ereignete sich den Informationen zufolge gegen sieben Uhr morgens Ortszeit (12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit). Ntv berichtet unter Berufung auf die Zeitung Clarín, dass der Zug- und U-Bahn-Verkehr in Buenos Aires zum Erliegen gekommen sei.

In Argentinien und Uruguay leben insgesamt etwa 48 Millionen Menschen. (AZ/dpa)

