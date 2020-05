vor 32 Min.

"Match! Promis auf Datingkurs": Das sind die Dating-Experten am 18.5.20

"Match! Promis auf Datingkurs" läuft heute auf RTL2. Welche Dating-Experten die Teilnehmer bei der Suche nach einem Partner unterstützen, lesen Sie hier.

" Match! Promis auf Datingkurs" ist seit dem 4. Mai auf RTL2 zu sehen. In dem Format begleiten die Dating-Experten Doro Gelmar und Mathew Lovel vier Promis auf dem steinigen Weg in Richtung Beziehung. Claudia Norberg, Sarah Knappik, Marcellino Kremers und Sebastian Fobe werden von dem Agentur-Team als Liebestherapeuten und Wegweiser unterstützt und geleitet. Wir stellen Ihnen die Dating-Experten hier vor.

"Match! Promis auf Datingkurs": Dating-Experten kurz vorgestellt

Doro Gelmar

Doro Gelmar ist Moderatorin, TV-Redakteurin und Journalistin. Sie hat bereits 2000 Einsätze auf Bühnen weltweit hinter sich gebracht - auf Events, Messen und auch im TV. Sie spricht vier Sprachen und kann von Unternehmen oder Veranstaltern als Moderatorin oder zur Leitung von Podiumsdiskussionen gebucht werden. Bei "Match! Promis auf Datingkurs" will Doro Gelmar den Promis zeigen, wie man mit Charme die Aufmerksamkeit seines Gegenübers gewinnt.

Mathew Lovel

Mathew Lovel ist professioneller Dating- und Flirt-Coach. In seinem erfolgreichen Buch "Frauenheld: 5 Schritte zum erfüllten Sex- und Liebesleben" gibt er Männern eine Anleitung, wie sie das weibliche Geschlecht besser verstehen können. Auf seinem YouTube-Kanal sind einige Videos mit Dating-Tipps zu finden, allerdings ist der letzte Upload bereits einige Jahre her. Auf seiner Inernetseite bietet Mathew Lovel eine "Dating Masterclass" an: "In zehn Wochen zum Frauenheld!", lautet das Versprechen. Dieses Wissen versucht der Beziehungsexperte nun auch den vier Promis zu vermitteln.

"Match! Promis auf Datingkurs": Nach den Dates geben die Experten Tipps

Doro und Matthew werden nach Dates und Partys Einzelgespräche mit den Promis führen und die Treffen mit deren potenziellen Partnern gemeinsam Revue passieren lassen. Dabei werden etwaige Fehler bei den Flirtversuchen analysiert und die Strategie eventuell geändert. Die Stars müssen sich am Ende für einen Date-Partner entscheiden.

"Match! – Promis auf Datingkurs" kommt seit dem 4. Mai immer am Montag um 20.15 bei RTL2 (AZ)

