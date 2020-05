16:02 Uhr

"Match! Promis auf Datingkurs": Übertragung heute am 11.5.20 live im TV und Stream

Claudia Norberg will bei "Match! Promis auf Datingkurs" die Liebe finden. Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie zu Wiederholungen.

" Match! Promis auf Datingkurs" läuft heute bei RTL2. In der Show suchen vier prominente Singles - darunter die Wendler-Ex Claudia Norberg - mithilfe von zwei Dating-Experten einer Agentur den perfekten Liebes-Match. Die Profis der "RTL2-Partnervermittlung" geben den Prominenten Tipps für ihre Dates, zeigen Verbesserungsmöglichkeiten auf und helfen dabei, die - hoffentlich - ewige Liebe zu finden. Hier erfahren Sie, wie Sie die Show im Live-TV und Stream sehen können. Außerdem lesen Sie, wann und wo die Wiederholungen laufen.

"Match! Promis auf Datingkurs" 2020 im TV und Live-Stream - Infos zur Übertragung

"Match! Promis auf Datingkurs" läuft immer montags auf RTL2. Start-Termin der Show ist der 4. Mai 2020, geplant sind vier Einzelfolgen. Der Sender aus dem bayerischen Grünwald bei München zeigt die Folgen immer um 20.15 Uhr - also zur sogenannten "Primetime". Zudem überträgt der Streaming-Service TVNOW die Folgen online im Livestream - Sie benötigen also nicht zwingend einen Fernseher.

Der kostenpflichtige Service lässt sich über eine Gratis-Testphase von 30 Tagen ausprobieren. Danach fallen im Monat 4,99 Euro an. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender wie RTL oderVox sehen. Zudem profitieren Nutzer von einer großen Mediathek und exklusiven Inhalten sowie Previews.

So sehen Sie "Match" Promis auf Datingkurs" 2020 in der Wiederholung

Wie RTL2 im Vorfeld der Show mitgeteilt hat, sind die Folgen im Anschluss an die Ausstrahlung im TV und Live-Stream für weitere 30 Tage bei TVNOW verfügbar. Fans von "Match! Promis auf Datingkurs" können die Show also auch in der Wiederholung sehen - zuhause oder über die App. (dfl)

