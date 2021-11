Matteo Signani vs. Ruben Diaz: Übertragung live im Stream, Termin und Uhrzeit

Matteo Signani und Ruben Diaz steigen in den Ring. In diesem Artikel gibt es alle Informationen zur Übertragung live im Stream, Termin und Uhrzeit.

Heute ist es wieder so weit: im Duell um den EBU European-Titel stehen sich zwei bekannte Boxer im Ring gegenüber. Matteo Signani und Ruben Diaz werden gegeneinander konkurrieren. Möchten Sie wissen, wann und wo der Kampf stattfindet, wo er übertragen wird und auf welche Teilnehmer Sie sich freuen können? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Dieser Artikel liefert alle nötigen Informationen zur Übertragung, live im Stream, Termin, Uhrzeit und zur Übertragung von Vor- und Hauptkämpfen vom Kampf zwischen Matteo Signani und Ruben Diaz.

Wo wird der Kampf zu sehen sein? Übertragung live im Stream

Der Kampf wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein. Es besteht jedoch kein Grund zur Traurigkeit, denn Sie haben trotzalledem die Möglichkeit den Kampf mitzuverfolgen. Der Kampf wird beim kostenpflichten Sportanbieter Dazn live im Stream zu sehen sein.

Dazn ist ein kostenpflichtiger Anbieter, der die verschiedensten Sportarten aus aller Welt ausstrahlt. Neben Fußball, Darts, Hockey und Rugby, verfügt der Anbieter auch über die Rechte zur Ausstrahlung im Boxen.

Um ein Abo erhalten zu können, gibt es zwei Möglichkeiten. Dazn bietet ein Monats- sowie Jahresabo an. Hier erhalten Sie eine Übersicht der Preise:

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr

Matteo Signani vs. Ruben Diaz: Termin und Uhrzeit

Der Kampf wird heute am 5. November 2021 um 19.30 Uhr in Rom stattfinden. Ausgetragen wird der Kampf in der Palazzetto de la Rom in Italien.

Wann? 5. November 2021 um 19.30 Uhr

Wo? Palazzetto de la Rom in Italien

in Was? Mittelgewicht

Matteo Signani vs. Ruben Diaz: das sind die Kämpfer

Wie champinon.de berichtet ist Matteo Signani ein italienischer Boxer im Mittelgewicht. Der Italiener wurde am 05. Juni 1979 in Cesena, Emilia Romagna geboren und ist bereits seit 14 Jahren als Boxer aktiv. Sein letzter Kampf hat am 10. Oktober 2020 gegen Maxime Beaussire stattgefunden.

Hier bekommen Sie eine Übersicht zur Kampfstatistik von Matteo Signani:

38 Kämpfe

30 Siege

11 Siege durch K.O

5 Niederlagen

1 Niederlage durch K.O

3 Unentschieden

Auch für die Informationen über Ruben Diaz nutzen wir champinon.de

Ruben Diaz wurde am 24. November 1979 in Pamplona, Comunidad Foral de Navarra in Spanien geboren. Der Spanier ist bereits seit 19 Jahren als Boxer im Geschäft. Der letzte Kampf war am 15. Juni 2019 gegen Nelson Altamirano.

Auch für Ruben Diaz gibt es eine Kampfstatistik:

30 Kämpfe

26 Siege

17 Siege durch K.O

2 Niederlagen

1 Niederlage durch K.O

2 Unentschieden

Vorkämpfe und Hauptkampf:

Am 05. November 2021 findet nicht nur der Hauptkampf zwischen Matteo Signani und Ruben Diaz statt, sondern auch noch zahlreiche Vorkämpfe in anderen Klassen. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu allen Kämpfen am 05. November 2021 (Quelle: champinon.de):