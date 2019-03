vor 17 Min.

Matthias Messner ist tot

Matthias Messner ist tot. Das berichten österreichische Medien unter Berufung auf die Polizei. Der aus "Rosenheim Cops" bekannte Schauspieler wurde 42 Jahre alt.

Matthias Messner ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Der Schauspieler, der einmal eine Rolle in der ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" übernommen hatte, wurde am Mittwochabend tot aufgefunden. Das bestätigte die Polizei dem österreichischen Kurier. Freunde sollen demnach seinen Leichnam bei einer privaten Suchaktion in einem Wald bei Wien entdeckt haben. Nähere Hintergründe seien noch nicht bekannt.

Matthias Messner ist tot - seit Sonntag wurde er vermisst

Matthias Messner war seit Sonntag vermisst worden. Die Polizei hatte seit Anfang der Woche mit zwei Hubschraubern und Hundestaffeln nach dem gebürtigen Südtiroler gesucht. Freunde hatten über soziale Netzwerke um Hilfe gebeten.

Matthias Messner war hauptsächlich am Theater tätig, aber auch im Fernsehen zu sehen, wie etwa in der Serie "Rosenheim Cops".

(AZ)

