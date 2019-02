20:11 Uhr

Matthias Schweighöfers neue Freundin: Wer ist Ruby O. Fee?

Ruby O. Fee ist "die Neue" von Matthias Schweighöfer. Mit ihren 23 Jahren ist die Schauspielerin schon viel herumgekommen. Doch wer ist Ruby O. Fee?

Spätestes seit der Berlinale wissen alle Bescheid: Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind ein Paar. Auf dem roten Teppich des Filmfestivals zeigten sich die beiden verliebt und posierten offensichtlich gerne für die wartenden Fotografen.

Matthias Schweighöfer: Wer ist die neue Freundin, Ruby O. Fee?

Für wen Ruby O. Fee schon außergewöhnlich klingt: Ihr vollständiger Name lautet Ruby Moonstone Camilla Willow Fee. Sie wurde in 1996 in Costa Rica geboren. In einem Interview mit der Berliner Morgenpost von 2016 erzählte Ruby O. Fee von ihrer außergewöhnlichen Kindheit. So ist sie mit ihrer deutschen Mutter und ihrem französischen Stiefvater bis zu ihrer Einschulung um die Welt gereist und hat lange in Brasilien mit vielen Haustieren gelebt. Erst im Alter von 12 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Kaum war Ruby O. Fee in Deutschland angekommen, hat sie sich auch schon für die Schauspielerei interessiert.

Von ihren Reisen als Kind und Erwachsene hat Ruby O. Fee einige Schnappschüsse auf Instagram veröffentlicht.

Ruby O. Fee im "Tatort", "Polar" und weiteren Produktionen

Die 23-Jährige war bereits in unterschiedlichen Filmproduktionen zu sehen. So wirkte sie im "Tatort" und 2015 in Andreas Dresens Film "Als wir träumten" mit. In dem 2019 erschienenen US-amerikanisch-deutschen Actionfilm "Polar", der auf dem gleichnamigem Webcomic von Victor Santos basiert, spielte sie als Kopfgeldjägerin "Sindy" eine der Hauptrollen. Die Bunte verlieh Ruby O. Fee im vorherigen Jahr den "New Faces Award" in der Kategorie "Young Style Icon 2018".

Ruby O. Fee ist 15 Jahre jünger als Matthias Schweighöfer

Mit ihren 23 Jahren ist Ruby O. Fee 15 Jahre jünger als ihr neuer Partner Matthias Schweighöfer. Dieser sieht darin kein Problem. Ganz im Gegenteil: Er würde sich häufig als die unreifere Person in ihrer Partnerschaft empfinden. "Ruby ist in ihrem Leben so viel gereist, dass sie manchmal älter ist als ich - von ihrer Erfahrung und ihrem inneren Seelenwesen", so der Schauspieler gegenüber der Bild-Zeitung.

Die beiden kennen sich durch diverse Castings bereits seit fünf Jahren, sagte Schweighöfer in der Bild. "Aber als Mann und Frau kennengelernt haben wir uns erst vor acht, neun Monaten." Zu diesem Zeitpunkt sei die Trennung von seiner Freundin Ani und Mutter seiner beiden Kinder aber schon lange durch gewesen. Bei der Berlinale hielt sich Ruby O. Fee in Sachen Liebe zunächst etwas bedeckt: "Ich bin sehr glücklich, und Matthias Schweighöfer ist ein sehr cooler Mann."

Matthias Schweighöfer: "Wir sind noch nicht zusammengezogen"

Laut der Bild wohnen die Frischverliebten in Berlin nur ein paar Kilometer voneinander entfernt. "Wir sind noch nicht zusammengezogen", wird Matthias Schweighöfer von der Zeitung zitiert.

Die Beziehungsgerüchte wurden von dem Paar bereits vor der Berlinale angeheizt, in dem beide das gleiche Pärchen-Foto auf Instagram gepostet hatten. Das Foto zeigt sie gemeinsam auf dem Rücksitz eines Auto. Fee liegt dabei in seinen Armen. Beide posteten dazu ein rotes Herz-Emoji. (AZ)

