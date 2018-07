vor 33 Min.

Mautbrücke auf A3 gestürzt Panorama

Auf der Autobahn 3 am Kreuz Hilden bei Düsseldorf ist eine sogenannte Mautbrücke eingestürzt. Die Strecke Richtung Oberhausen musste gesperrt werden.

Chaos auf der A3 am Autobahnkreuz Hilden: Am Donnerstag stürzte eine Mautbrücke auf der Autobahn in Fahrtrichtung Köln um und blockierte die Fahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Autos beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf. Verletzt wurde niemand.

Mautbrücke zusammengebrochen - A3 gesperrt

Die Gitterbrücke, über die die Lkw-Maut abgerechnet oder kontrolliert wird, brach am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zwischen Hilden und Mettmann zusammen. Die Ursache war zunächst unklar, womöglich hatten dort zuvor Bauarbeiten stattgefunden.

Die A3 war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu Staus. (dpa/AZ)

Themen Folgen