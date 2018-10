vor 38 Min.

Max Giesinger ist riesiger Queen-Fan Panorama

Max Giesinger (l-r), Rola Hinterbichler und Steven Gätjen bei der Weltpremiere von «Bohemian Rhapsody» in London.

In London ging die Weltpremiere des Queens-Film "Bohemian Rhapsody" über die Bühne. Ein großer Fan der Band kam aus Deutschland.

Popsänger Max Giesinger ("80 Millionen") ist ein riesiger Fan der Band Queen. "Ich glaube, ich habe im Alter von 13 bis 17 nichts Anderes als Queen gehört und bin damit auch Leuten auf den Sack gegangen", sagte Giesinger der Deutschen Presse-Agentur in London.

Dort besuchte der Sänger am Dienstagabend gemeinsam mit Moderator Steven Gätjen und Sängerin Rola Hinterbichler die Weltpremiere des Queen-Films "Bohemian Rhapsody" (deutscher Kinostart: 31. Oktober). "Ich hab wirklich jede Platte gekauft, kannte jeden Song und jedes Konzert in- und auswendig", gestand der Sänger. "Also ich bin wirklich ein Hardcore-Fan."

Dass er Freddie Mercury nie live erleben konnte, bedauert der 30-Jährige. "Ich war ja erst vier Jahre alt, als er leider von uns gegangen ist", sagte er. "Aber die Kompositionen sind immer noch so aktuell. Wie oft hört man im Radio noch Songs wie "Radio Gaga", als wäre das aktuelle Musik - einfach fantastisch." Seinen Lieblingssong von Queen verriet Giesinger auch noch: "Don't Stop Me Now". (dpa)

