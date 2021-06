Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer: Alle Infos zu Staffel 3 von "Mayans M.C."

"Mayans M.C." läuft aktuell bei Sky mit Staffel 3. Bei der Produktion handelt es sich um ein Spin-off der erfolgreichen Biker-Serie "Sons of Anarachy", die von 2008 bis 2014 beim US-amerikanischen Sender FX Network ausgestrahlt wurde. Auch die neue Serie um den "Mayans Motorcycle Club" wurde wieder von Kurt Sutter produziert.

Alle Informationen rund um Handlung, Folgen und Besetzung der Serie finden Sie hier. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zu Staffel 3.

Staffel 3 von "Mayans M.C." ist seit dem 22. Juni 2021 immer dienstags um 21.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel stehen die Folgen auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf bereit. Die Serie kann dabei wahlweise auf Deutsch oder im englischen Original gestreamt werden.

Wollen Sie zunächst die ersten beiden Staffeln der Serie ansehen? Kein Problem, auch die alten Folgen stehen bei Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf bereit.

Die Geschichte der Spin-off-Serie beginnt etwa zweieinhalb Jahre nach den Ereignissen von "Sons of Anarchy" und dreht sich um den Hauptcharakter Ezekiel "EZ" Reyes. In Staffel 3 steht "EZ Rayes" nicht nur vor heiklen privaten Problemen, sondern wird darüber hinaus auch noch mit einer geschäftsbedrohenden Grenzschließung konfrontiert. Als Vater Felipe dann auch noch die Abschiebung droht, versucht EZ Rayes gemeinsam mit seinem Bruder alles, um die Verbannung des Familienoberhauptes zu verhindern.

Die dritte Staffel von "Mayans M.C." wird insgesamt zehn Folgen mit einer Spielzeit von je 60 Minuten umfassen. Hier finden Sie die einzelnen Episoden und die Titel in der Übersicht:

Pap Struggles With The Death Angel

The Orneriness Of Kings

Overreaching Don’t Pay

Our Gang’s Dark Oath

Dark, Deep-laid Plans

You Can’t Pray A Lie

What Comes Of Handlin’ Snakeskin

A Mixed-up And Splendid Rescue

The House Of Death Floats By