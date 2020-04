vor 16 Min.

"Mayans M.C.": Start, Folgen, Besetzung, Trailer

Mit "Mayans M.C." erscheint im Mai eine neue Serie bei Sky. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Tailer im Überblick.

Bald gibt es eine neue Serie auf Sky - die erste Staffel des "Sons of Anarchy"-Spin-offs "Mayans M.C." In den USA ist von der Serie bereits die zweite Staffel erschienen. Nun werden die ersten Folgen auch in wenigen Wochen in Deutschland verfügbar sein.

Erfahren Sie hier neben dem Start-Termin alle Infos zu den Folgen, der Handlung und dem Cast. Am Ende des Artikels ist auch ein Trailer zu sehen.

"Mayans M.C.": Wann ist der Start bei Sky?

"Mayans M.C." ist ab dem 8. Mai 2020 als komplette Staffel bei Sky abrufbar. Parallel dazu ist die Serie immer freitags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen. Eine zweite Staffel der Serie soll im Herbst 2020 erscheinen.

Übrigens: In den USA ist schon Staffel 2 erschienen, eine dritte ist in Arbeit.

Handlung und Folgen von "Mayans M.C."

Die Serie spielt im kalifornisch-mexikanische Grenzgebiet. In der Stadt Santo Padre wird das Leben der Menschen von den Regeln und Gesetzen der Bikergang "Mayans Motorcycle Club" bestimmt. Sie sorgen mit Drogenhandel und Bandenkriegen für Angst und Schrecken. Ihnen anschließen will sich auch der frisch aus dem Gefängnis entlassene Ezekiel "EZ" Reyes. Der Sohn einer stolzen und wohlhabenden Latino-Familie versucht nun mit allen Mitteln, sich bei der Bande ein neues Leben aufzubauen.

"Mayans M.C." umfasst insgesamt zehn Folgen, die je 60 Minuten dauern. Details zu den einzelnen Episoden sind noch nicht bekannt.

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "Mayans M.C."

Hier präsentieren wir Ihnen den Haupt-Cast von "Mayans M.C." in unserer Übersicht:

Rolle Schauspieler Ezekiel "EZ" Reyes JD Pardo Angel Reyes Clayton Cardenas Emily Thomas Sarah Bolger Obispo "Bishop" Losa Michael Irby Che " Taza " Romero Raoul Max Trujillo Johnny " El Coco " Cruz Richard Cabral AJ Antonio Jaramillo Felipe Reyes Edward James Olmos

Staffel 1 der Sky-Serie: Trailer von "Mayans M.C."

Zur Sky-Ausstrahlung gibt es noch keinen Trailer. Hier sehen Sie einen in englischer Sprache:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen