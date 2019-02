10:05 Uhr

"Maybrit Illner": Gäste und Thema heute Panorama

Bei Maybrit Illner ist heute, 7. Februar, die Rente das Thema. Sieben Gäste sind im Studio, darunter auch Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD.

Maybrit Illner beschäftigt sich heute am 7. Februar 2019 in ihrer Sendung unter anderem mit der Rente. Das Thema "Mehr Rente aus der Steuerkasse – was sind uns die Alten wert?" diskutieren bei ihr im Studio sechs Gäste, die Sendung kann im ZDF oder in der Mediathek gesehen werden (hier geht es zum ZDF-Stream).

Das sind die Gäste bei Maybrit Illner heute, 7. Februar 2019

Hubertus Heil , SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales

Paul Ziemiak , CDU, Generalsekretär

Sarna Röser , Bundesvorsitzende des Verbands Die jungen Unternehmer

Elisabeth Niejahr , Chefreporterin der Wirtschaftswoche

Gudrun Weißmann , Gebäudereinigerin aus Bochum

Maria Loheide , Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland

Heike Debertshäuser, Rentnerin aus Thüringen, in der DDR geschieden

Erst jüngst begann die Debatte um eine mögliche Grundrente. Wer als Geringverdiener arbeitet, bekommt oft in der Rente Probleme. Deswegen war auch laut schwarz-roten Koalitionsvertrag eine Grundrente vorgesehen. Doch der aktuelle Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geht aus Sicht der Union weit über das vereinbarte Ziel hinaus.

Denn die Bedürftigkeit soll keine Rolle spielen. Wer nach genau 35 Beitragsjahren weniger als 896 Euro Rente brutto hat, bekommt einen Zuschlag – egal ob es anderes Vermögen, einen gut abgesicherten Ehepartner oder Betriebsrenten gibt. Bezahlen sollen dafür in jedem Fall die Steuerzahler.

Grundrente: Bundesarbeitsminister Heil zu Gast bei Maybrit Illner

Wie gerecht sind die Pläne des SPD-Ministers? Ließe sich mit der neuen Grundrente endlich Altersarmut vermeiden? Wie teuer wird sie für die Steuerzahler? Das will die Talkmasterin zusammen mit sieben Studiogästen - darunter auch Arbeitsminister Hubertus Heil - besprechen.

"Maybrit Illner“ mit dem Thema "Mehr Rente aus der Steuerkasse – was sind uns die Alten wert?" am Donnerstag, den 7. Februar 2019, um 22.15 Uhr im ZDF und in der Mediathek. (AZ)

