Maybrit Illner heute: Gäste und Thema Panorama

Bei Maybrit Illner heute um 22.15 Uhr im ZDF sind kriminelle Clans in Deutschland das Thema.

Maybrit Illner heute im ZDF beschäftigt sich mit dem Thema kriminelle Clans in Deutschland. Fünf Gäste hat sie dazu ins Studio eingeladen.

Bei Maybrit Illner heute um 22.15 Uhr im ZDF sind kriminelle Clans in Deutschland das Thema. Fünf Gäste diskutieren dazu mit der Moderatorin im Studio.

Das sind die Gäste heute am 24.1.19 bei Maybrit Illner

Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen

Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

László Anisic, Strafverteidiger, zu seinen Mandanten gehören auch arabische Clan-Mitglieder.

Ralph Ghadban, Migrationsforscher, Publizist u.a. „Arabische Clans – Die unterschätzte Gefahr“

Laura Garavini, deutsch-italienische Politikerin, Antimafia-Kämpferin (mafianeindanke e.V.)

Dieses Thema diskutieren die Gäste bei Maybrit Illner am Donnerstag

Es geht um Clan-Kriminalität in Deutschland, die zuletzt immer häufiger Schlagzeilen machte. Prominente Rapper, Schießereien auf offener Straße und Riesen-Razzien bringen den Clans mit türkisch-arabischen Wurzeln derzeit zweifelhafte Bekanntheit ein. Zu ihrem Geschäft gehören Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Prostitution und Raub.

In seinem "Bundeslagebild 2017" weist das BKA ausdrücklich auf die wachsende Gefahr durch die Clans hin, die "eine eigene, streng hierarchische, delinquente Subkultur" bildeten. Entsprechende Fragen stellt sich die Runde heute am Donnerstag bei Maybrit Illner: Wie groß ist das Netz der Clans? Und mit welchen Mitteln bekämpft man diese Subkultur am wirksamsten? Ist das allein eine Aufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaften?

Die Sendung "maybrit illner“ wird wöchentlich ausgestrahlt. Das Thema der jeweiligen Sendung wird erst in der Sendewoche endgültig festgelegt – und damit auch die Gäste. Sie sollten unterschiedliche Positionen und Perspektiven auf das Thema haben, kommen aus Politik, Wissenschaft und Journalismus oder sind engagierte, betroffene Bürger. Entscheidend ist laut Redaktion, dass sie grundsätzlich ein Interesse an der Diskussion und im besten Fall an der Lösung des Problems haben.

Zuschauer können sich in die Diskussion ebenfalls einschalten. Auf der Webseite der Sendung von Maybrit Illner gibt es eine Kommentarfunktion. Die Sendung heute mit dem Thema "Familienbande – kriminelle Clans außer Kontrolle?" beginnt um 22.15 Uhr. (AZ)

