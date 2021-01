Maybrit Illner heute am 28.01.21: Gäste und Thema

Es war richtig, dass der Staat in der Vergangenheit Wohnungen verkauft hat.



https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bevoelkerungsrueckgang-deutschland-schrumpft-auf-unter-82-millionen-a-659277.html



>> Deutschland schrumpft auf unter 82 Millionen



Die Bevölkerung in Deutschland wird immer geringer: 81,9 Millionen Menschen leben zurzeit in der Bundesrepublik. Außer in Hamburg und Berlin sank die Einwohnerzahl in allen Bundesländern. <<



Es war sehr klug von Herrn Stoiber, in einem schrumpfenden Land wie Bayern Wohnungen zu verkaufen. Die schrecklich hohe Steuerbelastung arbeitender Menschen darf nicht noch durch alte Immobilien in Staatsbesitz erhöht werden. Häuser kosten nur Geld; wahnsinnig hohe Kosten für energetische Sanierung etc. - Styropor, dass jedes nachgerüstete Haus in eine Flammenhölle verwandeln kann.



https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/abgabenlast-in-deutschland-laut-oecd-weit-ueber-dem-durchschnitt-a-1205000.html



>> In Deutschland wird Arbeit so stark besteuert wie in kaum einer anderen Industrienation. <<

