Medien

vor 16 Min.

Brisante Recherchen zu Machtmissbrauch bei "Bild"

Plus Bild-Chef Julian Reichelt wurden im Frühjahr schwere Vorwürfe gemacht. Nun berichtet die New York Times. Und: Recherchen von Ippen Investigativ dürfen nicht veröffentlicht werden.

Von Daniel Wirsching

In den vergangenen Wochen war ein Julian Reichelt zu erleben, wie ihn die Öffentlichkeit kennt: meinungsstark, präsent. Am Sonntag der Bundestagswahl echauffierte er sich zum Beispiel auf dem noch jungen Fernsehsender Bild TV über die „Failed-State-Mogadischu-Hauptstadt-Berlin“, in der es ein Wahl-Chaos gab. Wer gedacht hatte, Bild-Chef Reichelt würde nach einem sogenannten internen Compliance-Verfahren und seiner zeitweisen Freistellung irgendwie gemäßigter im Ton auftreten, sah sich getäuscht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen