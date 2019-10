vor 42 Min.

Medien: Fünf Tote bei Attacke in Pariser Polizeipräfektur

Medien zufolge hat ein Mitarbeiter der Pariser Polizeipräfektur fünf Kollegen mit einem Messer angegriffen, vier davon starben. Der Angreifer wurde erschossen.

Bei einer Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur sind laut französischen Medien insgesamt fünf Menschen getötet worden. Vier Polizisten seien ums Leben gekommen, auch der Angreifer sei tot, berichteten die Nachrichtensender BFMTV und Franceinfo am Donnerstag.

Die Tat ereignete sich gegen 13 Uhr in der Polizeipräfektur. Der Bereich in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame wurde weiträumig abgesperrt.

Mutmaßlicher Täter soll Kollegen mit Keramikmesser angegriffen haben

Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte der Sender BFMTV ein Video und bestätigte, dass der Angreifer ein Mitarbeiter der Polizeipräfektur sei, die im Herzen der Hauptstadt liegt. Er gehöre dem Verwaltungspersonal an und habe vier seiner Kollegen getötet, die sich in der Nähe seines Büros und auf dem Flur bzw. im Treppenhaus befanden. Er sei nach dem Angriff durch einen weiteren Kollegen erschossen worden.

Bei der Tatwaffe habe es sich um ein Keramikmesser gehandelt, das bei den Sicherheitskontrollen nicht aufgefallen sei, heißt es. BFMTV berichtet weiter, wahrscheinlicher Hintergrund der Tat sei ein interner Konflikt innerhalb der Polizeibehörde.

Le début de l'attaque à la préfecture de police de Paris s'est produit à proximité du bureau de l'agresseur (Alliance Police nationale) pic.twitter.com/eDE21TqJpg — BFMTV (@BFMTV) 3. Oktober 2019

Die Hintergründe der Pariser Messerattacke sind bislang unklar

Der Sekretär der Gewerkschaft Alliance Police Nationale für die Hauptstadtregion Paris, Loic Travers, sagte zunächst gegenüber BFMTV, ein Polizist sei getötet worden. Die Polizei nahm auf Anfrage zunächst keine Stellung zu den Berichten.

Innenminister Christophe Castaner begab sich an den Tatort, wie der Sender berichtete. Die Hintergründe der Attacke seien bisher unklar.

Erst am Mittwoch hatten Tausende Polizisten in Paris für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem "Marsch der Wut" im Osten der Hauptstadt aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren, der Polizeigewerkschaft Unité SGP Police, waren in Paris rund 27.000 Polizisten auf die Straßen gegangen. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete, gab es in der Polizei seit Jahresbeginn rund 50 Suizide. (AZ/dpa)

