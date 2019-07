vor 25 Min.

Medienbericht: Filmproduzent Artur Brauner ist tot

Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist der Film-Produzent Artur Brauner im Alter von 100 Jahren an den Folgen eines Schwächefalls gestorben. Er verstarb demnach am Sonntag, 7. Juli in Berlin. In vier Wochen hätte er seinen 101. Geburtstag gefeiert.

Filmlegende Artur Brauner ist tot

Brauner war der wichtigste Filmproduzent der deutschen Nachkriegsgeschichte, der mit seiner Firma CCC-Film hunderte Streifen drehte. Es geschah am hellichten Tag, Der Tiger von Eschnapur, Das indische Grabmal, Der brave Soldat Schwejk, Old Shatterhand, Der Schut, Durchs wilde Kurdistan – die Filmografie ist gigantisch.

Er wurde 1918 als Abraham Brauner im polnischen Lódz geboren. Er war Sohn eines jüdischen Holzgroßhändlers. Als die Judenhatz der Nazis begann, wurden 49 seiner Verwandten ermordet.

Er selbst hatte sich mit seinen Eltern und vier Geschwistern im damaligen Grenzgebiet zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion versteckt, bei Partisanen in der Nähe des Flusses San. „Zu zwölft in einer in die Erde gegrabenen Höhle“, erzählt er in seinen Memoiren. Lautes Sprechen war verboten, Feuer wurde nur bei starkem Nebel entzündet. Von seinem Überleben in der Nazi-Zeit gab Artur Brauner nie viel preis.

„Atze“ – den Namen hatte ihm sein Freund Curd Jürgens verpasst – galt als berüchtigter Partylöwe, der seine Gäste auf Tischen tanzen ließ, pompöse Filmpremieren im Berliner Zoo-Palast feierte und selbst bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gegenüber dem Bundespräsidenten seine Scherze zu machen pflegte. Seine Frau Maria Brauner starb 2017 nach 71 Jahren an der Seite ihres Mannes im Alter von 90 Jahren. (AZ)

