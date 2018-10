vor 21 Min.

Meghan ist schwanger - Experten wollen schon den Geburtstermin wissen Panorama

Herzogin Meghan, Prinz Harrys Frau, ist schwanger. Das Royal Baby soll im Frühjahr auf die Welt kommen. Wann genau? Experten wollen darauf schon eine Antwort wissen.

Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) erwarten ihr erstes Kind. Das teilte der Kensington-Palast in London am Montag mit. Das Royal Baby soll demnach im Frühjahr 2019 auf die Welt kommen. Vereinzelt legen sich royale Experten beim Geburtstermin sogar bereits auf "Ende April" fest.

Meghan ist schwanger - Palast verkündet Nachricht

Die beiden seien "sehr erfreut", hieß es auf dem Twitter-Account des Palasts. Die Nachricht kommt nur rund fünf Monate nach ihrer Traumhochzeit in Windsor. Das Paar hatte am 19. Mai auf Schloss Windsor geheiratet.

Queen Elizabeth äußerte sich sogleich "erfreut". Premierministerin Theresa May sandte via Kurzmitteilungsdienst Twitter ihre "wärmsten Glückwünsche". Auch US-Botschafter Woody Johnson äußerte sich begeistert: "Schöne Nachrichten zum Aufwachen an einem Montagmorgen." Und Meghans Mutter Doria Ragland bekundete, dass sie "sehr froh angesichts dieser großartigen Nachrichten" sei.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15. Oktober 2018

Die Fernsehsender und Websites schwenkten sogleich vom Dauerthema Brexit auf Hofberichterstattung um, blendeten Breaking-News-Banner ein. Bei Google schnellten offenbar Suchanfragen wie "Wann ist Frühling?" in die Höhe.

Wie wird Meghans und Harrys Kind heißen?

Auch die obligatorische Debatte über den möglichen Namen des künftigen neuen Familienmitglieds der Windsors nahm Fahrt auf - inklusive Wettfieber. Wird es ein "Earl" oder eine "Lady", fragten Zeitungen. Werde Meghan sich bei der Namenssuche eher an ihrer US-Heimat orientieren? Es geht immerhin um den siebten Platz in der Thronfolge. Allerdings ist das Kind nicht berechtigt den Titel Prinz oder Prinzessin zu tragen, es sei denn, die Queen macht eine Ausnahme.

Das Paar befindet sich derzeit auf einer Reise in der Pazifikregion. Am Montag trafen sie zum Auftakt der zweiwöchigen Reise durch mehrere Länder in Australien ein. Harry und Meghan kamen bei regnerischem Wetter in der Metropole Sydney an. Ihre erste große gemeinsame Auslandsreise wird auch in die Commonwealth-Staaten Fidschi, Tonga und Neuseeland führen.

Das offizielle Programm des Paars bei ihrer Pazifik-Reise startet am Dienstag. Dann werden der Herzog und die Herzogin von Sussex in Sydney von Generalgouverneur Peter Cosgrove und dessen Frau Lynne begrüßt. Auf dem Programm stehen auch Koala-Streicheln, ein Bootstrip durch den Hafen von Sydney und ein Besuch des berühmten Strandes Bondi Beach.

Nach weiteren Terminen werden die Royals dann nach Fidschi weiterreisen, wo Meghan bei einer UN-Veranstaltung zur Stärkung der Rolle der Frau reden wird. In Neuseeland wird die 37-Jährige eine Rede bei einer Feier zu 125 Jahren Frauen-Wahlrecht halten. Neuseeland war das erste Land der Welt, in dem Frauen wählen durften. Zudem bekommt das Paar Gelegenheit, den berühmten Maori-Kriegstanz Haka zu erleben.

Meghan trägt oft blau - wird das Royal Baby ein Junge?

Schon als die Herzogin vor einigen Tagen bei einem Kurzbesuch zu Hause in Sussex einen Lederrock trug, der oben etwas weiter geschnitten war, löste das ersten Baby-Alarm aus. Spekuliert wurde auch, ob Meghans Kleiderwahl ein versteckter Hinweis sein könnte: Sie trug auffällig oft blau. So zum Beispiel am vergangenen Freitag bei der Hochzeit von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie in Windsor. Das veranlasste Medien zu Mutmaßungen, sie könnte mit einem Jungen schwanger sein. (dpa/afp/AZ)

