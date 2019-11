vor 21 Min.

Meghan und Harry feiern Weihnachten 2019 ohne die Queen

Die arme Queen: Meghan und Harry verbringen Weihnachten nicht in England, sondern in den USA mit Meghans Mutter. Ein Skandal?

Von Katrin Pribyl

Endlich wieder ein Nicht-Skandal. Beinahe vier Wochen schon ist der letzte her und so langsam gingen dem Boulevard die Blickwinkel aus, aus denen er den Herzog und die Herzogin von Sussex attackieren konnte. Längst war nämlich alles und noch viel mehr über Prinz Harry und Herzogin Meghan gelästert, gesagt und gegeifert. Jetzt also neues Futter für die bunten Blätter: Das Paar werde inklusive Baby Archie Weihnachten mit Meghans Mutter in den USA verbringen anstatt mit Königin Elizabeth II. auf dem Landsitz Sandringham zu feiern.

Großes Entsetzen: Meghan und Harry feiern in den USA

Und nun? Geschrei im Königreich. Auch wenn die Queen laut Palastmitteilung die Entscheidung der beiden unterstützt, sind sich Presse und Königs-Verehrer einig, dass Meghan und Harry damit die Monarchin brüskieren, dazu seitenlange Ausführungen, Kommentare im Fernsehen und ein enttäuschtes Fußvolk im Netz. Ist die arme Queen nicht zuerst die Großmutter von Harry – und welche Oma verbringt die Feiertage nicht gerne mit den Enkeln?

Zusammen mit Archie reist das Paar über Weihnachten zu Meghans Mutter. Bild: Toby Melville, dpa

Meghan, Harry und die Presse erinnern an die Situation mit Diana

Das Problem für viele Briten: Einerseits genießen Meghan und Harry alle Vorzüge des royalen Lebens – Mama Diana lässt grüßen. Andererseits stöhnen sie über zu viel Aufmerksamkeit und die prüfenden Blicke der Öffentlichkeit – Mama Diana grüßt auch hier. Abermals wird überdeutlich, warum die Windsors am besten ihr eigenes Motto beherzigen sollten: Nichts erklären, sich nie beschweren. Dann klatscht auch brav die royale Jubelpresse, die Ihre Majestät nur allzu bereitwillig hofiert.

Näher als der Boulevard kommt der Queen ihre Stylistin – aber das ist ein anderes Thema.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen