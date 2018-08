21:17 Uhr

Mehr als 100 Ziegen fallen über Wohngebiet her Panorama

Eine Herde von Ziegen ist im US-Bundesstaat Idaho in ein Wohngebiet eingedrungen. Die Tiere bedienten sich in den Vorgärten der Anwohner.

Eine mehr als 100-köpfige Ziegenherde ist im Nordwesten der USA über Vorgärten in einem Wohngebiet in der Stadt Boise hergefallen. Die 118 Tiere gehörten dem Unternehmen "We Rent Goats" ("Wir vermieten Ziegen"), wie Firmenbesitzer Matt Gabica der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage bestätigte. Die Firma leiht die Tiere aus, damit sie Gras von Feldern fressen. Auf Bildern des lokalen Fernsehsenders KTVB war zu sehen, wie sich die Ziegen am Freitag an Rosenbüschen, Bäumen, Sträuchern und Gras gütlich taten.

For those who are asking, YES, we have a goat-reporter opening at @KTVB right now....apply below...for real https://t.co/ID1LSk69bM pic.twitter.com/kCXReQnmlI — Joe Parris (@KTVBJoe) 3. August 2018

Gabica sagte, die Tiere seien am Freitagmorgen in der Nähe des Wohngebiets im Einsatz gewesen und hätten entkommen kommen, weil ein Teil des Zaunes umgefallen war. Seine Firma habe die Ziegen wieder eingefangen und zum nächsten Einsatzort verfrachtet. Ein KTVB-Reporter war vor Ort und verbreitete Bilder und Videos des Zwischenfalls auf Twitter. Schaulustige Kinder und Anwohner fotografierten die Szene. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. (dpa)

