Mehr als 32.000 Prostituierte in Deutschland gemeldet

Die meisten Prostituierten arbeiten in Nordrhein-Westfalen, Bayern folgt auf Rang zwei. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts.

32.799 Menschen gehen in Deutschland offiziell der Prostitution nach. So viele waren Ende 2018 bei den Behörden nach dem Prostituiertenschutzgesetz gemeldet, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Der Großteil der Prostituierten (76 Prozent) war zwischen 21 und 44 Jahre alt, sechs Prozent waren zwischen 18 und 20 Jahren alt. Die meisten stammten aus dem Ausland. Den Statistikern zufolge besaß knapp ein Fünftel (rund 6200) die deutsche Staatsangehörigkeit. Rund 1600 Gewerbe hatten eine erteilte oder vorläufige Erlaubnis.

6384 Prostituierte in Bayern angemeldet

Die meisten Prostituierten sind mit 9307 in Nordrhein-Westfalen gemeldet, Bayern folgt mit 6384 angemeldeten Prostituierten auf Rang zwei. Schlusslichter sind Brandenburg und Sachsen-Anhalt - dort sind die Zahlen so gering, dass das Statistische Bundesamt sie aus Personenschutzgründen geheim hält, erklärte eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion.

Seit 2017 gilt in Deutschland das Prostituiertenschutzgesetz, das unter anderem eine Anmeldepflicht vorsieht. Die Statistik basiert nach Angaben des Bundesamtes teils auf noch im Aufbau befindlichen Verwaltungsstrukturen. Das schränke die Aussagekraft der Daten ein. (AZ/dpa)

