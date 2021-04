Mehrere Autoren unserer Redaktion für den Theodor-Wolff-Preis nominiert

Unsere Autoren Christina Heller-Beschnitt, Axel Hechelmann sowie Fabian Huber sind für den renommierten Theodor-Wolff-Preis nominiert.

Gleich mehrere Autoren unserer Redaktion sind am Mittwochabend für den renommierten Theodor-Wolff-Journalistenpreis nominiert worden. Christina Heller-Beschnitt und Axel Hechelmann aus unserer Digital-Redaktion haben im vergangenen Jahr eine "Reise von den Alpen ins Ries" gemacht und beobachtet, wie heimische Betriebe mit den Auswirkungen der Corona-Krise umgehen und in die Zukunft blicken. Mit ihrer Multimedia-Reportage gehören sie zu den Nominierten in der Kategorie "Bestes Lokales Digitalprojekt". Es ist das erste Digitalprojekt der "Augsburger Allgemeinen", das für solch einen Preis nominiert ist.

Lesen Sie hier die nominierte Multimedia-Reportage: Reise von den Alpen ins Ries - Wie heimische Betriebe in die Zukunft blicken

Unser Autor Fabian Huber ist in der Kategorie "Bestes lokales Stück" nominiert, und zwar für seine Seite-3-Gerichtsreportage "Bis dass der Tod uns nicht scheidet" über einen alten Mann, der seine Ehefrau aus Mitleid getötet hat.

Lesen Sie hier die nominierte Reportage: 92-Jähriger tötete seine Frau – nach einem Leben voller Liebe und Verzweiflung

Der Theodor-Wolff-Preis gehört zu den angesehensten Journalistenpreisen in Deutschland. An der diesjährigen Ausschreibung beteiligten sich 484 Journalistinnen und Journalisten. Der Preis ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 9. Juni gewählt und am selben Abend ausgezeichnet.