vor 33 Min.

Mehrere Orte wegen Waldbrand bei Lübtheen evakuiert

Der Waldbrand bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern breitet sich immer weiter aus. Nun mussten weitere Orte evakuiert werden.

Der Waldbrand bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern breitet sich immer weiter aus. Das Feuer nimmt mittlerweile eine Fläche von etwa 430 Hektar ein, 350 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, um die umliegenden Ortschaften vor dem Feuer zu schützen.

900 Menschen wegen Waldbrand evakuiert

Erneut mussten aufgrund des Waldbrandes am Montag rund 500 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Damit steigt die Zahl der evakuierten Personen auf insgesamt über 900 an. Die evakuierten Menschen warten derzeit in einer Halle auf Entwarnung und darauf, in ihre Häuser zurückkehren zu können.

Bereits am gestrigen Sonntagabend mussten sich einige hundert Menschen in Sicherheit begeben. Darunter ein Ferienlager, an dem sich 100 Kinder beteiligten.

Eine Sprecherin teilte jedoch mit, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass weitere Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Im Fall, dass sich das Feuer weiteren Ortschaften bis auf einen Kilometer nähere, werde es weitere Evakuierungen geben.

Waldbrand bei evakuierten Orten erneut entfacht

Bereits vor einigen Tagen habe es in der Nähe der evakuierten Orte gebrannt. Behörden gaben am Freitag jedoch Entwarnung und teilten mit, dass das Feuer gelöscht sei. Am Sonntag brach der Brand vor Ort jedoch erneut aus, in deutlich größerem Ausmaß. Wie die Behörden mitteilten, wird im Falle des zweiten Ausbruchs von Brandstiftung ausgegangen.

Da sich das Feuer in der Nähe eines früheren Truppenübungsplatzes befindet, gestalten sich die Löscharbeiten deutlich schwerer. Im Boden des Platzes befindet sich Munition, zu der die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Sicherheitsabstand von mindestens 1000 Metern einhalten müssen. Aufgrund dessen befindet sich aktuell ein Löschpanzer aus Brandenburg zur Bekämpfung des Feuers im Einsatz. (dpa, AZ)

