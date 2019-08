22:13 Uhr

Mehrere Tote bei Schüssen in Supermarkt in Texas

Laut Polizei starben in einem Einkaufszentrum in El Paso an der Grenze zu Mexiko am Samstag mehrere Menschen durch Schüsse. Die Lage war unübersichtlich.

Bei Schüssen in einem Supermarkt in El Paso hat es nach Polizeiangaben mehrere Tote gegeben. Eine Person sei festgenommen worden, sagte ein Vertreter der Polizei am Samstag vor Journalisten. Einsatzkräfte suchten die Gegend ab, aber es gebe keine Bedrohung mehr. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

US-Medien: 18 Menschen sollen von Schüssen getroffen worden sein

Die Polizei in El Paso im Südwesten des US-Bundesstaats Texas an der Grenze zu Mexiko hatte zunächst auf Twitter dazu aufgerufen, sich von dem Einkaufszentrum Cielo Vista Mall fernzuhalten. Der örtliche Sender KTSM berichtete, 18 Menschen seien in einem Walmart von Schüssen getroffen worden. Dazu gab es zunächst keine Bestätigung der Polizei. Die Lage war unübersichtlich. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Auf Twitter kündigte die Polizei an, Zentren zur Zusammenführung von Familien eingerichtet zu haben.

Please stay clear of the surrounding area of Cielo Vista Mall. Reunification center for families at McCarthur Middle School on Whittus. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Erst am Dienstag starben zwei Menschen durch Schüsse in einem Walmart

Beto O'Rourke, demokratischer Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur aus El Paso, schrieb bei Twitter, "Bleibt in Sicherheit, El Paso". US-Präsident Donald Trump ist bereits über den Vorfall unterrichtet worden. Das teilte der stellvertretende Sprecher des Weißen Hauses, Steven Groves, am Samstag mit.

Truly heartbreaking. Stay safe, El Paso. Please follow all directions of emergency personnel as we continue to get more updates. https://t.co/BU0AH6Y8Rv — Beto O'Rourke (@BetoORourke) August 3, 2019

Erst am Dienstag waren zwei Menschen im Bundesstaat Mississippi in einem Walmart durch Schüsse getötet worden. Am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen. (dpa)

