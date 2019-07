vor 37 Min.

Mehrere Tote bei Unwettern in Italien, große Schäden in Österreich

Heftige Unwetter in Italien haben mehrere Tote gefordert. Dort und im Nachbarland Österreich sind immense Sachschäden entstanden. Hier die Infos.

Nach der großen Hitze haben heftige Sommergewitter mit Starkregen, Schlammlawinen, Überschwemmungen und Blitzschlag am Wochenende in Italien und Österreich schwere Schäden verursacht.

In Italien haben die heftigen Unwetter mehrere Menschenleben gefordert. In Rom starb eine Frau, als ihr Auto vom starken Wind erfasst und weggeschleudert worden war. Der Bürgermeister von Fiumicino, Esterino Montino, sprach auf Facebook von einem "gewaltigen Tornado" mit großen Schäden: "Es sieht aus wie auf einem Kriegsschauplatz."

Unwetter in Italien: Blitz trifft Extremsportlerin in Südtirol

In der Toskana richteten Unwetter erhebliche Sachschäden und Überschwemmungen an. Am Schlimmsten traf es die Provinz Arezzo. Dort kam ein Mann ums Leben, als er von Schlamm-Massen erfasst wurde. In den Südtiroler Alpen bei Bozen ist eine 45-jährige Norwegerin während eines Extremberglaufs vom Blitz getroffen worden und erlag später ihren schweren Verletzungen. Sie war Teilnehmerin beim Südtirol Ultra Skyrace, ein Rennen über 121 Kilometer und 7.554 Höhenmeter.

Schwere Unwetter richten in Österreich hohe Ernteschäden an

Auch in Österreich haben die Unwetter eine Spur der Verwüstung hinterlassen. In den Bundesländern Kärnten, Steiermark und Burgenland zerstörten am Samstag Hagelkörner in Tennisballgröße gut 12.000 Hektar Land, auf dem Gemüse, Getreide und Wein angebaut wird. Auch Glas- und Folienhäuser wurden beschädigt. Landwirten sei ein Schaden von drei Millionen Euro entstanden, meldet der Bayerische Rundfunk und beruft sich dabei auf Angaben der Österreichischen Hagelversicherung.

Unwetter verursachen Murenabgang in Buchboden (Österreich)

Am Samstag kam es gegen 21 Uhr in der Ortschaft Sonntag-Buchboden (Vorarlberg) zu einem Murenabgang. Die Mure verschüttete laut Polizei Teile eines Güterwegs sowie einen Parkplatz. Dabei wurden vier abgestellte Autos unter den Schlamm- und Geröllmassen begraben. Durch die Mure kam es zusätzlich zu einer Beschädigung der Stromversorgungsleitung eines Gasthauses, das nun mit einem Notstromaggregat versorgt wird. Hinweise auf verletzte oder verschüttete Personen liegen den Behörden bisher nicht vor. (AZ)

Themen Folgen