Mehrere Tote durch Schüsse bei Videospiel-Turnier in Florida

In der Türkei angeklagt

Mesale Tolu: "Freue mich nicht wirklich über die Ausreise"

Mesale Tolu ist wieder in Deutschland. So wirklich freuen will sich die Journalistin über die Rückkehr in die Heimat nicht. Sie berichtet von monatelanger Schikane in der Türkei - und will weiterkämpfen.