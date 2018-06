21:32 Uhr

Mehrere Tote nach Schüssen in US-Zeitungsredaktion Panorama

In der Redaktion der "Capital Gazette" in Annapolis fallen Schüsse. Reporter suchen unter Schreibtischen Schutz. Nach ersten Angaben sterben mehrere Menschen.

In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Maryland, Annapolis, sind nach US-Medienberichten bei einer Schießerei in einer Zeitungsredaktion mehrere Menschen getötet worden.

Schüsse in Annapolis - Medien berichten von vier Toten

Der Tatort ist der Newsroom der Zeitung Capital Gazette, sagte Bezirkssheriff, Ron Bateman in einem Live-Telefonat dem Sender Fox News. Örtliche Medien berichteten von vier Toten. Die Capital Gazette zählt zu den ältesten Tageszeitungen in den USA.

Ein Polizei-Reporter der Zeitung schrieb: "Bewaffneter schoss durch die Glastür ins Büro, feuerte auf mehrere Mitarbeiter. Kann nicht viel sagen, aber es ist schlimm."

Nach Schilderung von Augenzeugen haben sich Beschäftigte unter Schreibtischen versteckt, um sich vor den Schüssen zu schützen. Nach weiteren Berichten von Lokalmedien wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28. Juni 2018

.@ShepNewsTeam on Maryland newsroom shooting: "A reporter for the Capital Gazette, Phil Davis, has just sent this: 'A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead." https://t.co/6gHhXWA95v pic.twitter.com/txr2iQqNV6 — Fox News (@FoxNews) 28. Juni 2018

Capital Gazette: Gegend um Redaktion weiträumig abgesperrt

Die Polizei hat nach Medienberichten das betroffene Gebäude geräumt und die Bevölkerung aufgerufen, sich fernzuhalten. Spezialkräfte suchten nach möglichen Sprengsätzen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt.

Der Gouverneur des Bundesstaates Maryland, Larry Hogan, zeigte sich betroffen. "Ich war völlig bestürzt, als ich von dieser Tragödie in Annapolis erfuhr", schrieb er auf Twitter. Er forderte die Bevölkerung auf, allen Anweisungen der Behörden Folge zu leisten.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 28. Juni 2018

In den vergangenen Monaten hatte es in den USA mehrere tödliche Schießereien gegeben. Sie hatten die Debatte über Verschärfungen des US-Waffenrechts angeheizt. Präsident Donald Trump unterstützt in dieser Debatte die mächtige Waffenlobby NRA.(dpa/AZ)

