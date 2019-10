vor 4 Min.

Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen bei Party in Texas

Bei einer Party im US-Bundesstaat Texas sind in der Nacht auf Sonntag mindestens zwei Menschen durch Schüsse gestorben und mindestens 14 weitere verletzt worden.

Bei einer Party im US-Bundesstaat Texas ist es in der Nacht zum Sonntag zu Schüssen gekommen. Mindestens zwei Menschen starben, 14 weitere wurden verletzt.

Mindestens zwei Menschen sind in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) nach Schüssen im US-Bundesstaat Texas gestorben. Mindestens 14 weitere Personen seien bei einer Feier nahe der Stadt Greenville verletzt worden, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Diese sprach am frühen Morgen von einem mutmaßlichen Täter, der bislang noch nicht gefasst sei. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar. An der Veranstaltung sollen rund 750 Menschen teilgenommen haben. (dpa)

Themen folgen