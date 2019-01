vor 33 Min.

Mehrfach Schafe gerissen: Wolf soll erschossen werden Panorama

In Schleswig-Holstein hat ein Wolf mindestens sechs Schafe getötet. Jetzt wurde Antrag auf Abschuss des Tieres gestellt.

Für mindestens sechs Schafsrisse hinter als wolfssicher geltenden Zäunen in Schleswig-Holstein ist ein Wolf verantwortlich. "Es hat sich bestätigt, was wir ohnehin vermutet haben: Die Risse gehen auf das Konto des Wolfs", sagte Schleswig-Holsteins Umwelt-Staatssekretärin Anke Erdmann (Grüne) am Dienstag. Es gebe einen Antrag auf Abschuss des Tieres. "Wir gehen davon aus, dass wir den Antrag genehmigen können, derzeit prüfen wir letzte Fragen."

Im Kreis Pinneberg hatte es seit Ende November insgesamt acht Risse gegeben, bei denen die angreifenden Tiere Zäune überwanden, die eigentlich als wolfssicher gelten. Für den ersten Vorfall ist mit genetischen Analysen nachgewiesen, dass er auf das Konto eines Wolfsrüden mit der Kennung "GW 924m" geht, der aus Dänemark nach Schleswig-Holstein eingewandert ist. Weitere Untersuchungsergebnisse stehen noch aus, Hinweise auf andere infrage kommende Wölfe in der Region gebe es aber nicht, hieß es.

In der Vergangenheit gab es Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) zufolge bereits mehrfach solche Anträge. Einer von ihnen wurde bewilligt - das Tier aber seitdem nie wieder gesehen. (dpa)

